عرفان می تواند زبان مشترکی برای گفتگوی بین ادیان باشد

مریم سلیمی نمین، کارشناس ارشد ادیان و مذاهب دانشگاه سن جوزف لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ارتباط میان اسلام و مسیحیت گفت: در مراکز علمی لبنان رشته ای به نام علاقه بین اسلام و مسیحیت و به تعبیری گفتگوی بین اسلام و مسیحیت وجود دارد که تلاش می کند که رابطه و گفتگویی میان اسلام و مسیحیت ایجاد شود.

وی افزود: اساتید این رشته هم اساتید مسلمان و مسیحی هستند که در کنار هم درس ها را آموزش می دهند و کلاس های این رشته عموما با دو استاد همزمان مسلمان و مسیحی برگزار می شود؛ یعنی در یک کلاس دو استاد مسیحی و مسلمان کنار هم می نشینند و مباحث را تدریس می کنند و گاهی همزمان پیش می آید که درخصوص یک موضوع هر دو استاد از منظر دین خود، مباحث را با هم مطرح و در سر کلاس مباحثه صورت می گیرد و دانشجویان هم در این مباحثه شرکت می کنند.

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: فضای تبلیغ و پرسش از ادیان از مردم عادی و فضای خیابان تا اساتید دانشگاهی و دانشگاه وجود دارد. این فضا باعث شکل گیری محورهای مشترک میان ادیان به ویِژه میان اسلام و مسیحیت شده است. از جمله کارهایی که صورت گرفته این است که به ابتکار یکی از اساتید مسلمان با توجه به اینکه حضرت مریم(س) هم در دین اسلام و هم در دین مسیحیت جایگاه خاصی دارد، پیشنهاد شد که روز میلاد حضرت مریم(س) روز عید مشترک مسلمانان و مسیحیان باشد. اکنون این روز در کشور لبنان به رسمیت شناخته شده و به تقویم کشور اضافه شده و در مراکز دینی و فرهنگی آئین مشترکی برگزار می شود.

سلیمی نمین تاکید کرد: از محورهای نزدیکی ادیان آسمانی، عرفان و تصوف است. با بررسی تصوف در اسلام و مسیحیت، می توان موارد فراوانی از معارف مشترک بین اسلام و مسیحیت یافت که برای رشد و تعالی انسانی لازم است.

وی با بیان اینکه در تمام ادیان فضای تصوف و عرفان، فضای تکامل انسان است، افزود: فضای عرفان فضای تکاملی است که هم وجهه مادی و هم وجهه معنوی دارد. منتها زمانی که دین دستمایه ای برای مراکز قدرت قرار می گیرد تا سلطه عمیق تری بر مردم صورت گیرد و آن جایی که حکومت ها به مراکز دینی نزدیک شدند تا از آن به نحو نامطلوب استفاده کنند، تحاریفی در دین صورت می گیرد که این کار در دوره های مختلف تاریخی تکرار شده است.

سلیمی نمین تصریح کرد: زمان ظهور حضرت مسیح(ع) شدیدترین این حالت ها اتفاق افتاده بود و ایشان در مقابل این وضعیت ایستادند تا سلطه علمای دنیا طلب یهود را از بین ببرند. و به همین علت است که مسیحیت تکمله ای بر دین یهود است.

وی در پایان سخنانش تاکید کرد: اگرچه سطح نازلی از مباحث عمیق عرفان شیعی در ادیان دیگر وجود دارد، اما به هر حال عرفان می تواند زبان مشترکی برای گفتگوی بین ادیان باشد.