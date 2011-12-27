65 هزار مهاجر غیر رسمی در خراسان رضوی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجمی دوشنبه شب در نمایشگاه بین المللی مشهد به خبرنگاران اظهارکرد: تعداد مهاجران دارای کارت رسمی اقامت در استان 150 هزار نفر است.

وی از بازگشت دو هزار مهاجر داوطلب به کشورهای خود از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: زمان دریافت کارت آمایش مهاجران تا پانزدهم دی ماه سال جاری تمدید شده است.

عجمی ادامه داد: این تمدید مشمول مهاجرانی می شود که برای مراجعه نکردن و دریافت این کارت در بازه زمانی 15 تیرماه تا 15 آذرماه دلیل موجهی داشته باشند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: طبق این طرح که مخصوص دارندگان کارت آمایش است، سرپرست خانوار و یک نفر از اعضای خانواده های مذکور می توانند یک بار در سال، با تحویل کارت و دریافت برگه خروج به دیدن بستگان خود در افغانستان مراجعه و شرایط بازگشت خود را بررسی کنند.

عجمی افزود: با اجرای طرح اعطای برگه بازگشت، از ابتدای تیرماه لغایت 15 مرداد ماه سال جاری، 15 هزار نفر از مهاجران غیر رسمی از طریق مرز دوغارون، کشور را ترک و بقیه طبق زمانبندی اعلام شده تا تاریخ 31 خرداد ماه سال 91 بایستی به تدریج کشور را ترک کنند.

وی ادامه داد: بیشتر افراد خارج شده را مجردان تشکیل می دهند و به مهاجران غیر رسمی متاهل با توجه به فصل سرما و سال تحصیلی، برای خروج فرصت بیشتری داده شده است.