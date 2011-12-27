  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

عجمی:

65 هزار مهاجر غیر رسمی در خراسان رضوی زندگی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اتباع مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: طبق سرشماری صورت گرفته 65 هزار نفر مهاجر غیر رسمی در این استان زندگی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجمی دوشنبه شب در نمایشگاه بین المللی مشهد به خبرنگاران اظهارکرد: تعداد مهاجران دارای کارت رسمی اقامت در استان 150 هزار نفر است.

وی از بازگشت دو هزار مهاجر داوطلب به کشورهای خود از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: زمان دریافت کارت آمایش مهاجران تا پانزدهم دی ماه سال جاری تمدید شده است.

عجمی ادامه داد: این تمدید مشمول مهاجرانی می شود که برای مراجعه نکردن و دریافت این کارت در بازه زمانی 15 تیرماه تا 15 آذرماه دلیل موجهی داشته باشند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: طبق این طرح که مخصوص دارندگان کارت آمایش است، سرپرست خانوار و یک نفر از اعضای خانواده های مذکور می توانند یک بار در سال، با تحویل کارت و دریافت برگه خروج به دیدن بستگان خود در افغانستان مراجعه و شرایط بازگشت خود را بررسی کنند.

عجمی افزود: با اجرای طرح اعطای برگه بازگشت، از ابتدای تیرماه لغایت 15 مرداد ماه سال جاری، 15 هزار نفر از مهاجران غیر رسمی از طریق مرز دوغارون، کشور را ترک و بقیه طبق زمانبندی اعلام شده تا تاریخ 31 خرداد ماه سال 91 بایستی به تدریج کشور را ترک کنند.

وی ادامه داد: بیشتر افراد خارج شده را مجردان تشکیل می دهند و به مهاجران غیر رسمی متاهل با توجه به فصل سرما و سال تحصیلی، برای خروج فرصت بیشتری داده شده است.

کد مطلب 1494478

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها