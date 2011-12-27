آمریکا خواستار انتشار اطلاعات تاسیسات مرزی نظامی پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، جیمز ماتیس، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در بیانیه ای درخواست این اطلاعات را برای ممانعت از حملات اشتباهی مشابه آنچه که در 26 نوامبر اتفاق افتاده عنوان کرده است.

طی حمله مذکور 24 سرباز پاکستانی کشته شدند که این حمله خشم عمومی در پاکستان را علیه آمریکا و نیروهای ناتو بر انگیخت تا جایی که دولت اسلام آباد مجبور شد تا در نشست بن2 در رابطه با آینده امنیت در افغانستان شرکت نکند.

ماتیس با اشاره به حمله نیروهای ناتو به ایست های بازرسی ارتش پاکستان در 26 نوامبر که طی آن 24 نفر از سربازان این کشور کشته شدند، گفت: بهترین راه برای پرهزی از بروز چتنین رویدادهایی این است که ما باید همکاری های مرزی را افزایش داده و آن را و تقویت کنیم.

آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده اما نتایج این تحقیقات که در آن عنوان "دفاع از خود" گنجانده شده بود مورد قبول اسلام آباد قرار نگرفت.

این ژنرال آمریکایی همچنین خواستار تاسیس یک بانک اطلاعاتی مشترک بین پاکستان و آمریکا شد و گفت که افزایش همکاری در تبادل اطلاعات می تواند به نیروهای ناتو در پاکستان کمک کند تا از بروز اشتباهات جلوگیری کنند.

وی به نیروهای آیساف نیز دستور داد تا به فکر راه‌هایی برای بهبود روابط با اسلام آباد باشند.