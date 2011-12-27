قائم مقام شهردار محمدشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه معارفه قائم مقام شهردار محمدشهر که شامگاه دوشنبه در ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد، شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی محمد شهر حضور داشتند.
در این جلسه مهرداد حسنزاده که پیش از این در سمت معاون اداری - مالی شهردار محمدشهر فعالیت می کرد، به عنوان قائم مقام و هادی انتشاری که سابقه فعالیت در شهرداریهای مختلف را دارد، به عنوان معاون اداری - مالی شهردارمحمدشهر معارفه شدند.
قباد نعمتی، شهردار محمدشهر در همین باره اظهار داشت: امید است که تغییرات صورت گرفته گامی موثر در روند رسیدن به اهداف و برنامههای شهرداری باشد.
نعمتی رسیدن به اهداف شهرداری محمدشهر را مستلزم بازنگری و بررسی برخی نقاط ضعف و بهرهمندی از نقاط قوت و فرصتها دانست و گفت: نگاه علمی و کارشناسانه اعضای شورای اسلامی شهر به فعالیتهای شهرداری و لوایح ارسالی از شهرداری در عملکرد و کارایی این نهاد بسیار تأثیرگذار است.
در ادامه این مراسم رئیس شورای شهر محمدشهر هم به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: همواره بر این نکته تأکید داریم که محمدشهر پتانسیلهایی دارد که بیش از این میتواند شاهد پیشرفت و توسعه باشد و شورا نیز در این راستا حامی شهرداری خواهد بود.
دکتر نادر ایزدبین افزود: طرح سئوال از شهرداری در راستای اختیارات شورای اسلامی است و مسلماً مردم از منتخبین خود انتظار دارند که نقش نظارتی خود را به نحو مطلوب به انجام رسانند.
این مسئول همچنین به نگاه عدالت محور برای انجام امور شهروندان توسط شهرداری تأکید کرد.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور اداری - مالی شهردار محمدشهر به عنوان قائم مقام وی معارفه شد.
