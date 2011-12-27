قائم مقام شهردار محمدشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه معارفه قائم مقام شهردار محمدشهر که شامگاه دوشنبه در ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد، شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی محمد شهر حضور داشتند.



در این جلسه مهرداد حسن⁯زاده که پیش از این در سمت معاون اداری - مالی شهردار محمدشهر فعالیت می⁯ کرد، به عنوان قائم مقام و هادی انتشاری که سابقه فعالیت در شهرداری⁯های مختلف را دارد، به عنوان معاون اداری -⁯ مالی شهردارمحمدشهر معارفه شدند.



قباد نعمتی، شهردار محمدشهر در همین باره اظهار داشت: امید است که تغییرات صورت گرفته گامی موثر در روند رسیدن به اهداف و برنامه⁯های شهرداری باشد.



نعمتی رسیدن به اهداف شهرداری محمدشهر را مستلزم بازنگری و بررسی برخی نقاط ضعف و بهره⁯مندی از نقاط قوت و فرصت⁯ها دانست و گفت: نگاه علمی و کارشناسانه اعضای شورای اسلامی شهر به فعالیت⁯های شهرداری و لوایح ارسالی از شهرداری در عملکرد و کارایی این نهاد بسیار تأثیرگذار است.



در ادامه این مراسم رئیس شورای شهر محمدشهر هم به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: همواره بر این نکته تأکید داریم که محمدشهر پتانسیل⁯هایی دارد که بیش از این می⁯تواند شاهد پیشرفت و توسعه باشد و شورا نیز در این راستا حامی شهرداری خواهد بود.



دکتر نادر ایزدبین افزود: طرح سئوال از شهرداری در راستای اختیارات شورای اسلامی است و مسلماً مردم از منتخبین خود انتظار دارند که نقش نظارتی خود را به نحو مطلوب به انجام رسانند.



این مسئول همچنین به نگاه عدالت محور برای انجام امور شهروندان توسط شهرداری تأکید کرد.