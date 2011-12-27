۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

امروز انجام می شود؛

انتقال نخستین گروه از اعضای گروهک تروریستی منافقین به پایگاه "لیبرتی"

رسانه های عراقی از انتقال 326 نفر از گروهک تروریستی منافقین به پایگاه نظامی لیبرتی بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "عدی الخدران" یکی از مقامات محلی منطقه الخالص اعلام کرد که 326 نفر از عناصر گروهک تروریستی منافقین امروز سه شنبه از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد منتقل می شوند.

این اقدام در چارچوب توافق روز گذشته دولت عراق و سازمان ملل متحد صورت می گیرد و نخستین گام در راستای اخراج منافقین از عراق پس از مهلت 6 ماهه نوری المالکی نخست وزیر عراق به آنها است.

گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.

