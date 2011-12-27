بوکسورهای ایران در جام "بی نظیر بوتو" به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهروز ترادیده در وزن 69 کیلوگرم که در روز نخست رقابتها مقابل حریفی از پاکستان میزبان به برتری رسیده بود شب گذشته با نتیجه 21 بر 9 مقابل نماینده کامرون پیروز شد. ترادیده در مرحله بعدی با نماینده ازبکستان مبارزه میکند.
در 81 کیلوگرم مجید حاج عباسی حریف هندی را ناک اوت کرد و در مرحله بعدی با بوکسور سوریه روبهرو میشود و در 91+ کیلوگرم علی سلمانی با نتیجه 25 بر 15 از سد بوکسور پاکستانی گذشت و در مرحله بعد با بوکسور کنیا دیدار خواهد کرد.
تیم ایران مقابل اوکراین به برتری رسید
تیم بوکس ایران روز دوشنبه در دیداری تدارکاتی با نتیجه 4 بر 2 از سد اوکراین گذشت.
در این مسابقات که در سالن بوکس مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد ایمان طیبی در 52 کیلوگرم، هوتن گل آرا در 60 کیلوگرم، مهدی شفیع رعیت در 64 کیلوگرم و علی مظاهری در 91 کیلوگرم مقابل حریفان خود پیروز شدند و محمد ستارپور در 75 کیلوگرم و روح الله حسینی در91+ کیلوگرم مقابل رقیبان خود شکست خوردند.
تیم ملی بوکس ایران که برای رقابتهای جام فجر و انتخابی المپیک آماده میشود روز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی دیگر با اوکراین روبهرو خواهد شد.
