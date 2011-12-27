به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری نماینده نور در مجلس، حمیدرضا ترقی معاون امور بین المللی حزب موتلفه اسلامی، حجت الاسلام محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه، محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، علی مروی معاون وزیر نفت و محمدرضا سرشار صبح امروز سه شنبه برای ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور حضور یافتند.

همچنین غلامرضا عبدالوند از نمایندگان ادوار مجلس (دوره پنجم و ششم) برای نامزدی از حوزه انتخابیه درود و ازنا در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل ستاد انتخابات کشور حضور یافت.