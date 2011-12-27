۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

ایمان عامل اصلی هدایت بشر است

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: ایمان و توفیق الهی دو عامل اصلی هدایت بشر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگوی اختصاصی با مهر با اشاره به نزدیک بودن سالروز نهم دی اظهار داشت: این روز یاد آور حضور حماسی امت ولائی  و شهید پرور در صحنه است که نشات گرفته از اراده خداوند متعال و ایمان و توفیق الهی است.

وی اضافه کرد: حضور عظیم خروشان مردم در نهم دی ماه 88 تجلی  بارز از هویت و ماهیت انقلاب در دل های مردم است.

عضو شورای فرهنگ عمومی دامغان، حرکت عظیم و ماندگار مردم در فتنه 88 را شبیه حرکت ملت بزرگ ایران در روزهای اول انقلاب دانست و گفت: دشمن در هر دو انقلاب مایوس و نا امید شده است.

تقوی گفت: ما ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای  تا آخرین نفس در دفاع از آرمان های انقلاب و اطاعت از ولایت و رهبری ایستاده و فتنه ی داخی و خارجی را خنثی خواهیم کرد.

