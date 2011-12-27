ایمان عامل اصلی هدایت بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگوی اختصاصی با مهر با اشاره به نزدیک بودن سالروز نهم دی اظهار داشت: این روز یاد آور حضور حماسی امت ولائی و شهید پرور در صحنه است که نشات گرفته از اراده خداوند متعال و ایمان و توفیق الهی است.

وی اضافه کرد: حضور عظیم خروشان مردم در نهم دی ماه 88 تجلی بارز از هویت و ماهیت انقلاب در دل های مردم است.

عضو شورای فرهنگ عمومی دامغان، حرکت عظیم و ماندگار مردم در فتنه 88 را شبیه حرکت ملت بزرگ ایران در روزهای اول انقلاب دانست و گفت: دشمن در هر دو انقلاب مایوس و نا امید شده است.

تقوی گفت: ما ضمن تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای تا آخرین نفس در دفاع از آرمان های انقلاب و اطاعت از ولایت و رهبری ایستاده و فتنه ی داخی و خارجی را خنثی خواهیم کرد.