۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

با مشارکت بخش خصوصی/

احداث مجتمع اقامتی در پارک آبشاران کاخک تصویب شد

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر توسعه و گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از تصویب ساخت مجتمع اقامتی در پارک آبشاران کاخک با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن لشگری در نشست مشترک با فرماندار گناباد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک توسعه گردشگری را شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی شهرها دانست و گفت: گردشگری نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد، اما هنوز بستر ها و فضای لازم برای این صنعت در کشور ما آن گونه که باید و شاید ایجاد نشده است.

وی افزود: مشارکت و سرمایه گذاری مردم در شهر خود نه تنها باعث رفع معضلات شهری می شود بلکه شهر را درمسیر توسعه وتعالی قرار می دهد.

لشگری گفت: شهروندان باید این واقعیت را بپذیرند که کمک به مدیریت شهری در اداره شهر، در واقع کمک به خود برای برخورداری از یک شهر پاکیزه، ایمن و توسعه یافته است.

فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: توسعه گردشگری و جذب توریسم می تواند منبع درآمدی پایدار برای شهر محسوب شود و تاحدودی دغدغه های مالی مدیریت شهری را کاهش دهد.

حسین صفایی افزود: البته تحقق این امر مستلزم داشتن شهری زیبا با امکانات رفاهی مناسب و رعایت قوانین و مقررات و البته همکاری همه جانبه شهروندان است.

شهردار کاخک نیز در این نشست گفت: شهرداری و شورای اسلامی کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم و کم برخوردار دارد.

نعمت غفوری بااشاره به اینکه توسعه خدمات رفاهی درنتیجه سرمایه گذاری در کاخک هم به نفع شهروندان و هم زایران حریم رضوی است، افزود: جذب زایر یکی از ظرفیت های بالقوه شهرستان کاخک است که مشارکت و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.

وی گفت: با توجه به حضور سالیانه دو میلیون زایر در کاخک هرگونه سرمایه گذاری در این شهر، منافع اقتصادی سرمایه گذاران را تضمین خواهد کرد.

