احداث مجتمع اقامتی در پارک آبشاران کاخک تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن لشگری در نشست مشترک با فرماندار گناباد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کاخک توسعه گردشگری را شاخص پیشرفت و توسعه یافتگی شهرها دانست و گفت: گردشگری نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته دارد، اما هنوز بستر ها و فضای لازم برای این صنعت در کشور ما آن گونه که باید و شاید ایجاد نشده است.

وی افزود: مشارکت و سرمایه گذاری مردم در شهر خود نه تنها باعث رفع معضلات شهری می شود بلکه شهر را درمسیر توسعه وتعالی قرار می دهد.

لشگری گفت: شهروندان باید این واقعیت را بپذیرند که کمک به مدیریت شهری در اداره شهر، در واقع کمک به خود برای برخورداری از یک شهر پاکیزه، ایمن و توسعه یافته است.

فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: توسعه گردشگری و جذب توریسم می تواند منبع درآمدی پایدار برای شهر محسوب شود و تاحدودی دغدغه های مالی مدیریت شهری را کاهش دهد.

حسین صفایی افزود: البته تحقق این امر مستلزم داشتن شهری زیبا با امکانات رفاهی مناسب و رعایت قوانین و مقررات و البته همکاری همه جانبه شهروندان است.

شهردار کاخک نیز در این نشست گفت: شهرداری و شورای اسلامی کاخک با توجه به شرایط خاص این شهر در جذب گردشگر و همچنین زائران حرم رضوی، سعی در جلب بیشتر مشارکت های مردمی و همچنین جذب سرمایه گذار در این منطقه محروم و کم برخوردار دارد.

نعمت غفوری بااشاره به اینکه توسعه خدمات رفاهی درنتیجه سرمایه گذاری در کاخک هم به نفع شهروندان و هم زایران حریم رضوی است، افزود: جذب زایر یکی از ظرفیت های بالقوه شهرستان کاخک است که مشارکت و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.

وی گفت: با توجه به حضور سالیانه دو میلیون زایر در کاخک هرگونه سرمایه گذاری در این شهر، منافع اقتصادی سرمایه گذاران را تضمین خواهد کرد.