حرکت ملت ایران در 9 دیماه ثابت کرد که جدایی بین مردم و ولایت فقیه وجود ندارد

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و فاصله انداختن بین مردم و ولایت فقیه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: بد خواهان نظام از هر فرصتی و روزنه ای که پیدا کنند، به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری هستند و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را بهترین فرصت برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دانستند.

حجت الاسلام قبادی با اشاره به اینکه فتنه گران نتایج آرا را بهانه و دست آویزی برای تحریک عده ای ساده لوح قرار دادند، تاکید کرد: سران فتنه و تفرقه اندازان در آن ایام با زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری در دور دهم برخی از ساده لوحان را به خیابانها آوردند و عملا هم به نظام توهین کردند و هم حرمت ماه محرم و ایام عزاداری امام حسین (ع) را شکستند.

وی گفت: خوشبختانه همانگونه که امام راحل بارها فرموده اند که اگر می خواهید به "مملکت آسیبی نرسد، پشتیبان ولایت فقیه باشید" مردم فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی با حرکتی منسجم و تاریخی در برابر فتنه گران و فرصت طلبان قرار گرفتند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: حرکت تاریخی و بی نظیر ملت ایران در 9 دیماه 88 بار دیگر به تفرقه افکنان و دشمنان اسلام یاد آوری کرد که هیچ جدایی بین ملت و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

حجت الاسلام قبادی در پایان گفت: دشمنان ملت و نظام باید بدانند که هیچ ترفندی نمی تواند بین مسئولان و مردم اختلاف بیندازد و نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مردمی ترین نظامهای فعلی جهان است.

