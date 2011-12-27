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۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

پس از حدادی‌فر و اعتمادی؛

فرزاد حاتمی به تراکتورسازی پیوست

فرزاد حاتمی به تراکتورسازی پیوست

مهاجم پیشین تیم فوتبال سپاهان اصفهان با عقد قراردادی به عضویت تیم تراکتورسازی تبریز درآمد تا بازهم برای مربی پیشین خود امیر قلعه نویی بازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازان که تا به اینجای فصل نقل و انتقالات نیم فصل بازیکنانی چون عقیل اعتمادی و قاسم حدادی‌فر را به خدمت گرفته‌اند، برای تقویت خط حمله خود با فرزاد حاتمی نیز قرارداد امضا کردند.

حاتمی در نخستین سال حضور امیر قلعه نویی در تیم فوتبال سپاهان برای این تیم اصفهانی بازی کرد اما در دهمین دوره لیگ برتر به مدت یک فصل در تیم صبای قم بصورت قرضی حضور یافت. این بازیکن در ابتدای فصل جاری بازهم به سپاهان بازگشت اما نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد تا اینکه به عضویت تیم تراکتورسازی درآمد.

این بازیکن 26 ساله از روز گذشته به اردوی تیم فوتبال تراکتورسازی در ترکیه پیوست و در مراحل آماده سازی این تیم تبریزی شرکت کرد.

کد مطلب 1494497

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