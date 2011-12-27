افتتاح کارخانه آسفالت شهرداری کرج با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کرج با بیان اینکه کارخانه آسفالت کرج دومین کارخانه آسفالت سازی کشور است، گفت: برای احداث و راه اندازی این کارخانه که بعد از تهران دومین کارخانه آسفالت سازی در کشور است، بدون احتساب هزینه زمین، بیش از سه میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی با اشاره به وسعت کلانشهر کرج، نبود آسفالت را از معضلات بزرگ این شهر به ویژه طی سالهای اخیر خواند و گفت: عدم دسترسی به آسفالت مورد نیاز شهروندان را نیز با مشکل مواجه می کند.

وی هدف از احداث کارخانه آسفالت در کرج را بی نیاز کردن این کلانشهر از واردات آسفالت بیان کرد و گفت: این کارخانه با ایجاد ظرفیت های مساعد می تواند نیاز کشور به این محصول را نیز تامین کند.



شهردار کرج علت طولانی شدن پروسه احداث کارخانه آسفالت را بزرگ بودن مجموعه بیان کرد و گفت: این کارخانه یکی از کارخانه های مدرن تولید آسفالت است که مجموعه مدیریت شهری کرج اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری اهتمام ویژه ای برای اجرای موفق آن داشتند.



آقازاده با اشاره به همکاری کارشناسان کشور سوئیس در اجرایی شدن پروژه کارخانه آسفالت شهرداری گفت: این کارخانه یکی از کارخانه های مدرن تولید آسفالت است که روز آینده با حضور وزیر کشور افتتاح می شود.



شهردار کرج با اشاره به پروژه های مختلف عمرانی، زیرساختی و خدماتی برنامه ریزی شده در این دستگاه خدمات رسان، عنوان کرد: اجرای شش تقاطع غیر همسطح در کرج از دیگر پروژه های مهمی است که در صورت امکان در روز آتی توسط وزیر کشور بازدید می شود.



کارخانه آسفالت کرج روز چهارشنبه هفته جاری هفتم دیماه با حضور وزیر کشور افتتاح و وارد مرحله بهره برداری می شود.