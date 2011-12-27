۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

در پایان سومین روز/

66 نامزد برای انتخابات مجلس خوزستان ثبت نام کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان گفت: در پایان سومین روز از آغاز زمان ثبت نام نامزدهای مجلس شورای اسلامی 66 نفر در حوزه های انتخابیه استان خوزستان نام نویسی کرده اند.

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد 20 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، چهار نفر دارای مدرک دکترا، دو نفر مدارک حوزوی و هفت نفر نیز با مدرک کارشناسی و با استفاده از سوابق ایثارگری ثبت نام کرده اند.

وی افزود: طبق روزشمار فرآیند برگزاری انتخابات کلیه معتمدین حوزه های انتخابی توسط فرمانداران انتخاب و لیست آنها در اختیار هیئتهای نظارت قرار گرفته است.

قناعتی عنوان کرد: در تعدادی از حوزه های انتخابیه اعضای هیئتهای اجرایی انتخاب شده اند و فعالیت خود را آغاز کرده اند. 

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان همچنین از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

قناعتی به داوطلبان نمایندگی مجلس نهم توصیه کرد که کار ثبت نام خود را به دقیقه ۹۰ نگذارند تا مجریان انتخابات برنامه های خود را به خوبی به پیش برده و مراحل انتخابات را رسیدگی کنند.

وی افزود: در دومین روز ثبت‌نام دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی 31 داوطلب برای کاندیدا شدن در انتخابات ثبت نام کردند.

قناعتی گفت: تمام افرادی که تاکنون در حوزه انتخابات خوزستان ثبت نام کردند مرد بوده و رده سنی آنها بین 40 تا 45 سال است.

رئیس ستادد انتخابات استان یادآور شد: طبق قانون مهلت نام نویسی تمدید نخواهد شد و داوطلبان باید در زمان معین مراجعه کنند.
 
 
کد مطلب 1494504

