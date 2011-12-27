مبلغان باید عمق توطئه فتنه گران را برای مردم بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی پیش از ظهر روز سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت نهم دی با مبلغین شهرستان دامغان افزود: نهم دی روز بصیرت و تجدید میثاق امت با مقام معظم رهبری و ارزش های انقلاب است.

وی تصریح کرد: حضور میلیونی ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی به سبب ماندگاری این حماسه در تاریخ انقلاب است.

تقوی حماسه 9 دی را نشانه بصیرت و آگاهی مردم دانست و اظهار داشت: باید تلاش شود در سالگرد این حماسه پرشور، حرکت در سایه دین و پیروی از ولایت و تحقق وعده های الهی عملی شود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: امروز ما شاهد هستیم در سرتاسر جهان مردم آزاده برای دفاع از آرمان های خود در صحنه حضور پیدا کرده و از ملت مسلمان ما آموختند که چگونه از حقوق خود دفاع و توطئه مستکبران را نقش بر آب کنند.

این جلسه که با حضور 13 نفر از روحانیان طرح هجرت و مستقر شهرستان دامغان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، حاضرین پیرامون نحوه تبلیغ در خصوص حماسه نهم دی بحث و تبادل نظر کردند.