استعلامات دستگاه ها درباره داوطلبان ورود به مجلس از امروز ارائه می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سعید احمدی شهرکی صبح امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا هیاتهای اجرایی میتوانند کسی را رد صلاحیت کنند یا خیر؟ گفت: بعد از روز جمعه پایان ثبتنامها هیاتهای اجرایی 10 روز برای بررسی زمان دارند. پس از آن نظر هیئت اجرایی به هیاتهای نظارت ارجاع داده میشود و هیات نظارت شکایتهای واصله از هیاتهای اجرایی را بررسی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر کسی شکایتی در مرحله هیاتهای اجرایی نداشته باشد حذف خواهد شد، گفت: بله؛ اگر مراجع چهارگانه بعد از استعلام اعلام کنند که فردی محکومیت قضایی دارد، ما این موضوع را به داوطلب اعلام میکنیم و میگوییم طبق بندهای مستند محکومیت شما به صورت قانونی محرز شده است ضمن اینکه ما دلیل عدم احراز را نیز به داوطلبین میگوییم.
شهرکی در ادامه افزود: از امروز مراجع چهارگانه نتیجه استعلامات را به صورت محرمانه برای ما ارسال میکنند و ما از روز نهم به بعد این نتایج را برای بررسی به هیاتهایی اجرایی ارسال میکنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر شیطنت برخی در خصوص بحث رد صلاحیتها و تمهیدات در نظر گرفته شده درباره این موضوع اظهار کرد: دلایل به طور کامل و مستند به داوطلبان رد صلاحیت شده اعلام میشود و ما طبق قانون موظفیم ظرف زمانی مشخص شده تایید و یا عدم تایید او را برای شخص ارسال کنیم.
رییس ستاد انتخابات شهرستان تهران با اشاره به اینکه مراجع چهارگانه از امروز نتیجه استعلامات را به صورت محرمانه برای ما ارسال میکنند گفت: این استعلامات از روز نهم به بعد برای بررسی به هیاتهای اجرایی ارسال خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگارمهر، سعید احمدی شهرکی صبح امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا هیاتهای اجرایی میتوانند کسی را رد صلاحیت کنند یا خیر؟ گفت: بعد از روز جمعه پایان ثبتنامها هیاتهای اجرایی 10 روز برای بررسی زمان دارند. پس از آن نظر هیئت اجرایی به هیاتهای نظارت ارجاع داده میشود و هیات نظارت شکایتهای واصله از هیاتهای اجرایی را بررسی خواهد کرد.
