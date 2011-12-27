هوای قصرشیرین به وضعیت قرمز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح روز سه شنبه، گرد و غبار، شهرستان مرزی قصرشیرین را فراگرفته است و مشکلات عدیده ای را برای شهروندان این شهر به وجود آورده است.

هواشناسی این شهرستان با تایید این خبر، دید افقی در این شهر را کمتر از هشت هزار متر عنوان کرده است.

میزان دید اعلام شده در شهر قصرشیرین تا یک هوای عادی و سالم بیش از دو هزار متر فاصله دارد.

این در حالی است که ذرات معلق در هوا، می تواند برای بیماران قلبی و ریوی مشکلات عدیده ای را پدید آورد.

بر اساس این گزارش، گرد و غبار در قصرشیرین و دیگر شهرهای مرزی کشور، به دلیل طوفانهای شن کشورهای عربستان و عراق است که از طریق کشور عراق، وارد هوای کشور ما می شود و بیشترین تاثیر آن بر روی استانهای غربی کشور است.

