  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

سایت اطلاع رسانی شورای هیئات مذهبی استان تهران راه اندازی شد

تهران – خبرگزاری مهر: مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران از راه اندازی سایت اطلاع رسانی شورای هیئات مذهبی با عنوان "تحیت" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور مجد الاشرافی گفت: همزمان با برگزاری جلسه شورای هیئات مذهبی استان تهران از سایت "تحیت" رونمایی شد.

وی افزود: ‌اطلاع رسانی مناسب و تخصصی و تسهیل در امور اجرایی هیئات مانند صدور مجوز فعالیت و ابلاغ دستورالعملها از جمله دلایل راه اندازی این سایت است.

این مسئول بیان داشت: ارتباط و تعامل متقابل و دو جانبه بین شورا، هیئات مذهبی و اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران نیز از دیگر اهداف و برنامه های سایت تحیت است.

وی افزود: اعضای شورای هیئات مذهبی و هیئتهای شاخص و محوری بایستی در راستای تغذیه درگاه شورای مرکزی هیئات، با اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران همکاری مستمر داشته باشند.

مجد الاشرافی عنوان کرد: علاقه مندان می توانند از سایت تحیت شامل بخشهای خبری و آشنایی با نحوه اجرایی تأسیس و صدور مجوز فعالیت به تفکیک هیئتها، کانونهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی و مراکز، اعلام فعالیت هیئات مذهبی در شهر و شهرستانهای استان تهران، اساسنامه ها و دستورالعملهای صادره، مقالات، گالری تصاویر و مرکز دانلود به نشانی www.tahiyat.irبازدید کنند.

کد مطلب 1494515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

