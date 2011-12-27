سایت اطلاع رسانی شورای هیئات مذهبی استان تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور مجد الاشرافی گفت: همزمان با برگزاری جلسه شورای هیئات مذهبی استان تهران از سایت "تحیت" رونمایی شد.

وی افزود: ‌اطلاع رسانی مناسب و تخصصی و تسهیل در امور اجرایی هیئات مانند صدور مجوز فعالیت و ابلاغ دستورالعملها از جمله دلایل راه اندازی این سایت است.

این مسئول بیان داشت: ارتباط و تعامل متقابل و دو جانبه بین شورا، هیئات مذهبی و اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران نیز از دیگر اهداف و برنامه های سایت تحیت است.

وی افزود: اعضای شورای هیئات مذهبی و هیئتهای شاخص و محوری بایستی در راستای تغذیه درگاه شورای مرکزی هیئات، با اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران همکاری مستمر داشته باشند.

مجد الاشرافی عنوان کرد: علاقه مندان می توانند از سایت تحیت شامل بخشهای خبری و آشنایی با نحوه اجرایی تأسیس و صدور مجوز فعالیت به تفکیک هیئتها، کانونهای فرهنگی، انجمنهای اسلامی و مراکز، اعلام فعالیت هیئات مذهبی در شهر و شهرستانهای استان تهران، اساسنامه ها و دستورالعملهای صادره، مقالات، گالری تصاویر و مرکز دانلود به نشانی www.tahiyat.irبازدید کنند.