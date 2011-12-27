۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

بخشایش در گفتگو با مهر:

صدور اولین شناسنامه طبس در سال 1308/ تولد یک نوزاد در هر شش ساعت

طبس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال طبس گفت: در هر شش ساعت یک نوزاد در طبس متولد می شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 5.6 درصدی برخوردار است.

حسین بخشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته ملی ثبت احوال اظهار داشت: قدمت صدور اولین شناسنامه  در طبس به سال 1308 هجری شمسی بر می گردد و مربوط به یک بازرگان بوده است.

وی در ادامه به ثبت 10 هزار و 113 گواهی ولادت در 9 ماه گذشته سال اشاره کرد و گفت: پسرها در این آمار از دخترها پیشی گرفته اند و با توجه به این موالید نرخ رشد جمعیت طبس به 1.3 رسیده است.

بخشایی ادامه داد: در این اداره 838 مورد ازدواج و 52 مورد طلاق ثبت شده است که از این میزان طلاق، 27 مورد مربوط به بخش روستایی بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال طبس عنوان کرد: در 9 ماه گذشته 214 مورد فوت ثبت شده است که از این میان 115 نفر مرد و بقیه مربوط به زنان بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

بخشایی همچنین با اشاره به کارت ملی هوشمند گفت: کارتهای هوشمند از ضریب امنیت بالایی برخوردار بوده و به هیچ عنوان امکان جعل آن وجود ندارد.

وی عنوان کرد: ریز تراشه ای در این کارت هوشمند نصب شده که قابلیتهای استفاده فراوانی برای کاربر آن از قبیل کارت شناسایی کارمندی، گواهینامه، کارت سلامت، سوابق تحصیلی و ..... را برای فرد فرد خانواده های ایرانی فراهم می کند.

رئیس اداره ثبت احوال طبس در مورد نقاط قوت آرشیو اکترونیکی گفت: زیر ساختها و سخت افزار آرشیو الکترونیکی در این اداره مهیا شده و ما نیز همسو با کل کشور برای این امر مهم قدم برداشته ایم و بعد از راه اندازی این سیستم تمام شناسنامه های صادره از کل ایران در طبس در همان لحظه قابل تعویض و یا صدور مجدد است و دیگر نیاز به ارسال به شهر صادر کننده نیست.

بخشایی در ادامه با  توصیه به والدین برای انتخاب نام نیکو برای فرزندان خود گفت: نام ابوالفضل همچنان در بالاترین رتبه  در انتخاب نام برای نوزادان پسر در شهرستان طبس است و نامهای محمد، امیرحسین، امیرعلی و علی در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

وی نام فاطمه برای نوزادان دختر را نیز در مقام نخست خواند و افزود: نامهای زهرا، رقیه و نرگس در مفامهای بعدی قرار دارند.

