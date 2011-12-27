صدور اولین شناسنامه طبس در سال 1308/ تولد یک نوزاد در هر شش ساعت

حسین بخشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته ملی ثبت احوال اظهار داشت: قدمت صدور اولین شناسنامه در طبس به سال 1308 هجری شمسی بر می گردد و مربوط به یک بازرگان بوده است.

وی در ادامه به ثبت 10 هزار و 113 گواهی ولادت در 9 ماه گذشته سال اشاره کرد و گفت: پسرها در این آمار از دخترها پیشی گرفته اند و با توجه به این موالید نرخ رشد جمعیت طبس به 1.3 رسیده است.

بخشایی ادامه داد: در این اداره 838 مورد ازدواج و 52 مورد طلاق ثبت شده است که از این میزان طلاق، 27 مورد مربوط به بخش روستایی بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال طبس عنوان کرد: در 9 ماه گذشته 214 مورد فوت ثبت شده است که از این میان 115 نفر مرد و بقیه مربوط به زنان بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

بخشایی همچنین با اشاره به کارت ملی هوشمند گفت: کارتهای هوشمند از ضریب امنیت بالایی برخوردار بوده و به هیچ عنوان امکان جعل آن وجود ندارد.

وی عنوان کرد: ریز تراشه ای در این کارت هوشمند نصب شده که قابلیتهای استفاده فراوانی برای کاربر آن از قبیل کارت شناسایی کارمندی، گواهینامه، کارت سلامت، سوابق تحصیلی و ..... را برای فرد فرد خانواده های ایرانی فراهم می کند.

رئیس اداره ثبت احوال طبس در مورد نقاط قوت آرشیو اکترونیکی گفت: زیر ساختها و سخت افزار آرشیو الکترونیکی در این اداره مهیا شده و ما نیز همسو با کل کشور برای این امر مهم قدم برداشته ایم و بعد از راه اندازی این سیستم تمام شناسنامه های صادره از کل ایران در طبس در همان لحظه قابل تعویض و یا صدور مجدد است و دیگر نیاز به ارسال به شهر صادر کننده نیست.

بخشایی در ادامه با توصیه به والدین برای انتخاب نام نیکو برای فرزندان خود گفت: نام ابوالفضل همچنان در بالاترین رتبه در انتخاب نام برای نوزادان پسر در شهرستان طبس است و نامهای محمد، امیرحسین، امیرعلی و علی در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند.

وی نام فاطمه برای نوزادان دختر را نیز در مقام نخست خواند و افزود: نامهای زهرا، رقیه و نرگس در مفامهای بعدی قرار دارند.