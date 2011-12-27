به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی قرارداد طرح توسعه میدان گازی لاوان امروز سه شنبه 6 دی ماه به ارزش تقریبی یک میلیارد و 900 میلیون دلار بین شرکت نفت فلات قاره ایران و سپهر انرژی امضا می‌شود.

این قرارداد در قالب قراردادهای بیع متقابل به این مجموعه داخلی واگذار شده و قرار است در کنار توسعه این میدان گازی، یک مجتمع پتروشیمی هم در جزیره لاوان ساخته شود.

شرکت نفت فلات قاره هفته گذشته با انتشار گزارشی درباره روند توسعه میدان گازی لاوان، اعلام کرده است: بر اساس مطالعات و طرح جامع توسعه (MDP) تهیه شده این میدان دریایی دارای حدود 9.5 تریلیون فوت مکعب گاز (TCF) در جا است.



بر این اساس میدان گازی لاوان از ظرفیت تولید روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی برخوردار است که این میزان با مطالعات و حفاری‌های جدید امکان افزایش دارد.

در حال حاضر چهار حلقه چاه حفاری شده در بخش خشکی این میدان گازی وجود دارد که برای تأمین گاز مورد نیاز منطقه و در آینده‌ای نزدیک‌، برای جایگزین شدن گاز به جای گازوئیل پالایشگاه لاوان‌، از یک چاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شرکت نفت فلات قاره همچنین تاکید کرده است: در راستای حداکثرسازی منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده (Value chain) ، احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه لاوان برنامه و شرکت سپهرانرژی برای این طرح انتخاب و در مرحله امضا قرارداد هستیم.

به گزارش مهر، قرارداد امروز در حالی امضا می شود که با گذشت نزدیک به چهار سال از مذاکرات شرکت نفت فلات قاره ایران و PGNIG لهستان برای امضای یک قرارداد 5 تا 7 میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی لاوان، این شرکت اروپایی به دلیل تاخیرهای متعدد از توسعه این میدان دریایی کنار گذاشته شده است.

تابستان سالجاری هم طرح توسعه زودهنگام میدان گازی لاوان با مشارکت متخصصان شرکت نفت فلات قاره ایران با ظرفیت تولید روزانه سه میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در خلیج فارس آغاز شده بود.



خبرگزاری مهر 28 آذر ماه سالجاری با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: قرارداد رسمی توسعه میدان لاوان به زودی بین سپهر انرژی و شرکت نفت فلات قاره در حضور رستم قاسمی وزیر نفت امضا می شود.



میدان گازی لاوان در سال 1962 میلادی در آبهای خلیج فارس کشف شده است.