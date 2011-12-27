قم میزبان کاتای قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان، رقابت‌های قهرمانی کاتا جودو کشور روز پنج شنبه هفته جاری برگزار می‌شود و در آن کاتاروهای سراسر کشور در فرم های مختلف به رقابت می پردازند.



این ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی کاتا کشور و انتخابی تیم ملی است که روز پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد و کاتاروهای شرکت کننده از استان های مختلف در پنج فرم برای کسب عناوین برتر مسابقه می دهند.



این در حالی است که این رقابت‌ها در پنج فرم ناگه نوکاتا، کاتامه نوکاتا، کیمه نوکاتا، گوشین جوتسو کاتا و جونوکاتا به انجام می‌رسد و در آن هشت نفر از کاتاروهای توانمندی قمی نیز حضور دارند که از مدعیان قهرمانی کشور به شمار می روند.



همچنین بعد از انجام مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور در شه مقدس قم و انتخاب نفرات برتر فرم های مختلف از سوی کادر فنی تیم ملی کاتا، اردوی آماده سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی و همچنین تورنمنت بین‌المللی ایتالیا برپا خواهد شد.



از سوی دیگر قرار است مسابقات کاتا جودو قهرمانی آسیا اسفند ماه سال جاری در کشور تایلند برگزار شود و همچنین به دعوت از کشور ایتالیا کاتاروهای کشورمان اواخر فروردین سال آینده به مسابقات بین‌المللی این کشور اعزام خواهند شد.



قم در حالی این هفته از تیم ها و نفرات مدعی کسب عناوین برتر پیکارهای کاتا جودو قهرمانی کشور پذیرایی می کند که قم با حضور محمدرضا صحرایی و محمدحسن سالاری در سال های اخیر یکی از مدعیان قهرمانی کشور در این رشته ورزشی بوده است.



این دو ورزشکار ارزنده کاتای قم یعنی محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی بعد از موفقیت‌های قابل توجهی که در رقابت‌های جهانی دوره های قبل، بین المللی ایتالیا و آسیایی تایلند، سال گذشته به دست آوردند، این بار در جام جهانی کاتا به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.



پیکارهای کاتای قهرمانی جهان با شرکت تیم‌های مدعی قاره های مختلف به مدت سه روز در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و طی آن تیم اعزامی کشورمان در مجموع توانست عنوان نایب قهرمانی جهان را برای نخستین بار از آن خود کند.



این سومین دوره رقابت‌های کاتا جودوی قهرمانی جهان بود که با حضور کاتاروهای مدعی از کشورهای مختلف جهان در سطح بسیار بالایی برگزار شد و طی آن در این رقابت‌ها تیم کشورمان با 14 کاتارو در قالب تیم های شرکت کرد.



دو کاتاروهای با سابقه و خوشنام قمی در این دوره از مسابقات جهانی در آلمان، فرم جونو کاتا را اجرا کردند که در نهایت به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافته و با کسب افتخاری ارزشمند به کشورمان باز گشتند، ضمن اینکه تیم ملی کاتا جودوی کشورمان با کسب چهار مدال نقره و دو نشان برنز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی پیکارهای کاتای جام جهانی آلمان شد.

