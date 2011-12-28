سهمیه های آزمون دستیاری 91 اعلام شد/ جزئیات تعهدات و پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده یک آئین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل 6 ماه متناوب یا متوالی، داوطلبانه در زمان 31 شهریور 59 تا 31 شهریور 67 در مناطق عملیاتی حضور داشته باشند.

نحوه پذیرش رزمندگان به این گونه است که 20 درصد از کل ظرفیت پذیرش هر رشته محل به افراد واجد شرایط سهمیه رزمندگان که 80 درصد حد نصاب قبولی در رشته - محل انتخابی را کسب کرده باشند، تعلق می گیرد.

از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد تعهد محضری اخذ خواهد شد.

سهمیه مازاد مناطق محروم

براساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی حداکثر 10 درصد ظرفیت به صورت مازاد در رشته های مورد تقاضای معاونت درمان به منظور پوشش مناطق محروم و نیازمند به افراد متقاضی اختصاص خواهد یافت. این گروه از پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضری خاص به مدت 3 برابر مدت آموزش در مناطق محروم و نیازمند بنا به نظر معاونت درمان خواهند بود. این سهمیه صرفاً در رشته های مورد نیاز اعلام شده قابل محاسبه و اجرا است.

رشته های مورد پذیرش برای سهمیه مازاد مناطق محروم شامل ارتوپدی، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی)، کودکان، بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، بیماریهای داخلی، رادیولوژی، زنان و زایمان، بیماریهای قلب و عروق، گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن است.

پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه مازاد مناطق محروم، پس از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده حق فعالیت درمانی و یا آموزشی خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهد ندارند.

پذیرش به صورت آزاد

داوطلب پذیرش به صورت آزاد نمی تواند در هیچ یک از سهمیه ها در قالب ظرفیت پذیرش شود. در پذیرش به صورت آزاد، رقابت شرکت کنندگان با توجه به مقررات مربوطه صورت می پذیرد. کلیه داوطلبین مرد و زن که از سهمیه های جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه مازاد ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر استفاده می کنند ابتدا به صورت آزاد پذیرش می شوند.

پذیرش به صورت مازاد براساس آئین نامه "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان"

داوطلبان سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مایل به استفاده از مزایای سهمیه مازاد دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر هستند باید مدارک خود را از تاریخ 3 تا 20 دی ماه 90 به دانشگاه محل تحصیل ارائه دهند و دانشگاه هم پس از تائید مراتب، گواهی لازم جهت دوره آزمون را به داوطلب اعطا کنند. داوطلب باید اسکن گواهی مذکور را همراه سایر مدارک در مهلت مقرر 3 تا 30 دی ماه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کند.

دانشگاه محل آموزش پزشکی عمومی نیز موظف است افراد واجد شرایط استفاده از آئین نامه استعداد درخشان را راساً جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی کند.

داوطلبان واجد شرایط که موفق به کسب حداقل 40 امتیاز براساس جداول مربوطه شده اند در صورت کسب 90 درصد حد نصاب رشته - محل انتخابی مشمول قوانین پذیرش به صورت مازاد هستند. افرادی که یک نوبت با استفاده از این سهمیه پذیرفته میشوند در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

میزان تعهدات این قبیل از پذیرفته شدگان مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد خواهد بود.

پذیرش به صورت بورسیه نیروهای مسلح

پذیرش کادر ثابت (رسمی) نیروهای مسلح با استفاده از بورسیه نهاد محل استخدام با شرایط زیر به صور ت مازاد بر ظرفیت در قالب باقیمانده ظرفیت 2.5 درصد پذیرش دستیاران انتقالی از خارج از کشور، در هر دانشگاه (با گرد به بالا) با تائید کمیسیون برنامه ریزی برنامه های دستیاری انجام می پذیرد.

کسب حداقل 80 درصد حدنصاب قبولی در رشته - محل مورد تقاضا مندرج در فرم انتخاب رشته - محل از جمله شرایط پذیرش در این سهمیه است.

اتباع غیر ایرانی

ثبت نام و شرکت اتباع غیر ایرانی مطابق ضوابط است و پذیرش این افراد بر اساس آیین نامه مربوطه انجام می پذیرد.

از سایر پذیرفته شدگان آزمون ورودی دستیاری توسط دانشگاههای علوم پزشکی تعهد عام به میزان حداکثر 2 برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت اخذ می شود. این مدت با توجه به سایر مقررات مربوطه و ضریب منطقه ای که از سوی معاونت درمان تعیین می شود، متغیر است.