برج میلاد؛ میزبان رسانه های فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، امسال سی امین جشنواره فیلم فجر با دبیری محمد خزاعی برگزار می شود و طبق نظرات دبیرخانه قرار بود در این دوره اهالی رسانه در سالن های دیگری چون سینما فلسطین، پردیس ملت و یا صحرا به دیدن آثار بنشینند.

گزینه های دیگر تا حدودی با نظرات منفی از سوی خبرنگاران روبرو شد که یکی از دلایل عمده آن کمبود ظریف سالن های فوق بود. هرچند از جهت نزدیکی مسیر به خبرگزاری ها و روزنامه ها برج میلاد گزینه مناسبی نیست اما سرانجام با در نظر گرفتن آرای اهالی رسانه برج میلاد گزینه قطعی شد.

شنیده ها حاکی است یکی از دلایل حذف سالن میلاد در روزهای قبل توسط مسئولان جشنواره، میزان مبلغ بالای ارائه شده از سوی مسئولان برج میلاد برای برگزاری جشنواره بوده است.

برج میلاد در جشنواره بیست و هشتم و بیست و نهم به دبیری مهدی مسعودشاهی نیز میزبان رسانه ها بود. این سالن به دلیل فضایی که در اختیار دارد می تواند مانند دو دوره گذشته میزبان خوبی برای بازار جشنواره و حتی نمایشگاه بخش مواد تبلیغی باشد. همچنین این امکان را به وجود می آورد تا نشست ها و نمایش آثار در فضای مناسبی برگزار شود.

البته در دوره گذشته ظرفیت بالای این سالن باعث شد، تعدادی از افراد که در حوزه مطبوعات فعالیت ندارند بتوانند از نمایش آثار استفاده و حتی در برخی مواقع در نشست های فیلم های جنجالی نیز شرکت کنند. امسال مسئولین جشنواره تمهیداتی اندیشیده اند که افراد غیررسانه ای و کسانی که کارت ورود به سالن ندارند، نتوانند از برنامه های این سالن استفاده کنند.