به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه از این نشستها با عنوان "امکان سنجش دینداری " قسمت اول روز چهارشنبه هفتم دیماه از ساعت 14 تا 17 برگزار می شود.
در این جلسه دکتر سیدحسین سراجزاده، دکتر محمدرضا طالبان و دکتر حسن محدثی به مناظره می پردازند که در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بر آن شده است به بازبینی و واکاوی مهمترین دستاوردهای این تلاشِ علمی اقدام کند.
برگزاری جلساتی با حضور محققان و صاحبنظران برجسته این حوزه مطالعاتی، اقدامی است که میتواند ضمن ایجاد فضای مناسب بحث و گفتگو و امکانی برای تبادلِ نزدیکترِ آرا، بستر و شرایط لازم برای ارتقای سطح تحقیقات در این موضوع را فراهم آورد.
به همین منظور برای زمستان سال 1390، مجموعه نشستهایی با عنوانِ بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران طراحی شده است. این نشستها، هر هفته چهارشنبهها برگزار می شوند.
