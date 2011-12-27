  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مجموعه نشست‌های"بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران" را برای زمستان 90هر چهارشنبه در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه از این نشست‌ها با عنوان "امکان سنجش دینداری " قسمت اول روز چهارشنبه هفتم دی‌ماه از ساعت 14 تا 17 برگزار می شود.

در این جلسه دکتر سیدحسین سراج‌زاده، دکتر محمدرضا طالبان و دکتر حسن محدثی به مناظره می پردازند که در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بر آن شده است به بازبینی و واکاوی مهمترین دستاوردهای این تلاشِ علمی اقدام کند.

برگزاری جلساتی با حضور محققان و صاحبنظران برجسته این حوزه مطالعاتی، اقدامی است که می‌تواند ضمن ایجاد فضای مناسب بحث و گفتگو و امکانی برای تبادلِ نزدیک‌ترِ آرا، بستر و شرایط لازم برای ارتقای سطح تحقیقات در این‌ موضوع را فراهم آورد.
 
به همین منظور برای زمستان سال 1390، مجموعه نشست‌هایی با عنوانِ بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران طراحی شده است. این نشست‌ها، هر هفته چهارشنبه‌ها برگزار می شوند.
کد مطلب 1494526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها