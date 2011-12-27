انتخابات سرفصل جدیدی از امتحان ملت ایران است

حجت الاسلام صادق بخشی صبح روز سه شنبه در گفتگو اختصاصی با مهر افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات باعث تجلی قدرت ایران در جهان خواهد داشت.

وی تصریح کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر چه در منطقه جغرافیایی ایران است ولی اثرات و نتایج آن تاثیر بسیار مستقیمی در سطح روابط جهان خواهد داشت.

بخشی مهمترین هدف دشمنان در داخل از سوی جریان های فتنه و منحرف را کم رنگ کردن حضور مردم و ایجاد تفرقه در جبهه متحد اصولگریان دانست.

سرپرست کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت: جریان فتنه به دنبال روزنه ای برای نفوذ در مجلس هستند.

بخشی با بیان اینکه درایت مقام معظم رهبری در موضع گیری‌های داهیانه همواره نقش محوری در نقشه برآبی توطئه‌های دشمنان داشته و دارد، عنوان کرد: فتنه88 درس‌های بزرگی برای کشور به همراه داشت.

تصریح کرد: امروز الگوی اسلامی ایران با رهبری دینی و مدیریتی مثال زدنی در جهان اسلام مبدل شده که باید قدردان این نعمت باشیم.