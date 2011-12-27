۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

هیچ مرگ مغزی در 12 سال گذشته به زندگی باز نگشته است

مسئول تیم پیوند اعضا و بانک اعضای پیوندی وزارت بهداشت گفت: هیچ مرگ مغزی در 12 سال گذشته به زندگی بازنگشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس خدادادی با بیان اینکه در 70 سال گذشته تاکنون هیچ گونه مرگ مغزی برگشت به زندگی ثبت نشد، افزود: هنوز در کشور آگاهی مربوط به مرگ مغزی به طور کامل وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در12 سالی که در این کار هستم هنوز مورد مرگ مغزی برگشت به زندگی را مشاهده نکردم.

خدادادی با اعلام اینکه در برخی موارد کسی که دچار مرگ مغزی شده کارت عضویت داشته ولی خانواده‌ها تمایل به اهداء عضو نداشتند، بیان داشت: خانواده‌ها باید بپذیرند فردی که دچار مرگ مغزی شده به هیچ وجه به زندگی مادی بر نمی‌گردد و به جای اینکه اعضای بدن را در خاک دفن کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا نور امید در خانواده‌های دیگر زنده شود.

وی در پایان بیان داشت: آمار رضایت مادران برای اهدای عضو مرگ مغزی در کشور نسبت به سایر افراد خانواده بیشتر است.

