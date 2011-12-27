هوادار آژاکس 30 سال از حضور در ورزشگاه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هوادار 19 ساله تیم فوتبال آژاکس در جریان دیدار تیم‌های آژاکس و آلکمار در چارچوب رقابت‌های جام حذفی هلند به "استبان آلوارادو" حمله کرد و به او لگد زد. آلوارادو هم پس از اینکه به دفاع از خودش پرداخت از سوی داور از زمین مسابقه اخراج شد که همین امر سبب شد "گرت یان فربیک"، سرمربی آلکمار در اعتراض به این تصمیم تیم خود را از زمین بیرون بکشد.

بر پایه گزارش فاکس اسپورتس، محرومیت یک هوادار برای حضور در ورزشگاه به مدت 30 سال طولانی‌ترین جریمه‌ای است که تا به حال برای یک تماشاگر در نظر گرفته شده است.

این هوادار آژاکس همچنین باید دو هفته را در بازداشت به سر ببرد. فدراسیون فوتبال هلند هنوز در خصوص تکرار این دیدار تصمیمی نگرفته است.