سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد که در جلسه 21 دی ماه مطرح می شوند

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برخی جزئیات نحوه تعیین رئیس هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه برگزار شده هیئت امنا پرداخت و گفت: در جلسه چهارشنبه که قرار بود برای انتخاب رئیس دانشگاه برگزار شود، برخی از اعضای هیئت امنا، با استناد به یکی از بندهای اساسنامه دانشگاه آزاد که به الزام انتخاب رئیس هیئت امنا در جلسه برگزار شده، اشاره دارد، تاکید کردند لذا موضوع تعیین رئیس هیئت امنا اول جلسه مطرح شد.

وی افزود: اصرار برخی اعضا سبب شد که تنها بحث تعیین رئیس هیئت امنا نخستین دستور کار جلسه باشد.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه برگزار شده هیئت امنا عده ای از اعضای هیئت امنا، کاندیداهای خود را معرفی کردند، گفت: در جلسه برگزار شده، عده ای از اعضا، تعدادی کاندیدا معرفی کردند و از همان ابتدا برای من به عنوان یک عضو کاملاً مشخص بود که برخی گزینه های مطرح شده در قد و قامت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیستند یا اینکه برخی از این گزینه ها تمایل ندارند سمت کنونی خود را برای کسب ریاست دانشگاه رها کنند و تنها دو سه نفر از نفرات اصلی می توانستند برای انتخاب این سمت باشند.

دانشجو با بیان اینکه در این جلسه به عنوان یک گزینه برای ریاست دانشگاه آزاد مطرح شده بود، تاکید کرد: من هم به عنوان یکی از گزینه ها مطرح شدم که در همان جلسه تاکید کردم تحت هیچ شرایطی نه تنها کاندید نمی شوم بلکه این سمت را نمی پذیرم و علت نپذیرفتن این سمت را هم نمی خواستم در آن جلسه مطرح کنم.

رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به گزینه های خود برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: محمد سلیمانی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن شجاعی فر - رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران به نظر من افراد مناسبی برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هستند، زیرا توانایی اداره کردن دانشگاه آزاد را دارند و همین افراد را هم در جلسه 21 دی ماه به عنوان گزینه پیشنهاد می کنم.

دانشجو خاطرنشان کرد: هنوز نمی دانم این افراد در تماسی که از سوی وزیر علوم با آنان گرفته می شود، پیشنهاد را قبول می کنند یا نه.