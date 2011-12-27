حکم بازداشت الهاشمی پس از تایید اعترافات صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در شورای عالی قضایی عراق در گفتگو با روزنامه الحیات اظهار داشت: هیئت قضایی پنج جانبه پس از بررسی دقیق اعترافات محافظان طارق الهاشمی و اطمینان حاصل کردن از صحت آنها حکم بازداشت الهاشمی را صادر کرد.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اخیرا به دست داشتن در حملات تروریستی متهم شده و حکم بازداشت وی نیز صادر شده است. نوری المالکی نیز در مواضعی خواستار رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" معاون نخست وزیر و بازگرداندن طارق الهاشمی از اربیل به بغداد شد.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در اقلیم کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. در پی همین تحولات سیاسی روز پنج شنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی در عراق نیز این انفجارها را بیانیه شماره یک عوامل صدام برای تسلط بر حکومت پس از افشای نقش طارق الهاشمی در عملیاتهای تروریستی دانستند.