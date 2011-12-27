قلعه نویی مانع برگزاری دیدار با شاختار/ زمین برای تراکتور کوچک بود!

به گزارش خبرنگار مهر، با نظر سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، دیدار تدارکاتی این تیم برابر تیم "شاختار" ازبکستان به دلیل غیر استاندارد بودن ابعاد زمین مسابقه مذکور لغو شد.

این دیدار که قرار بود از ساعت 16 دیروز به وقت محلی آنتالیا به انجام برسد، با ممانعت امیر قلعه نویی لغو شد تا تیم تراکتورسازی به جای برگزاری دیدار دوستانه، همچون روزهای قبل تمرینات خود را ادامه دهد.

گفته می شود یک روز قبل از موعد برگزاری این بازی، بر اساس هماهنگی های انجام یافته مقرر شده بود که دیدار دوستانه دو تیم تراکتورسازی تبریز و شاختار ازبکستان در ورزشگاه اصلی شهر آنتالیا برگزار شود اما این ورزشگاه دیروز آماده برگزاری این بازی نشد تا مسئولان باشگاه ازبکی، کمپ تمرینی تراکتورسازی را برای انجام مسابقه پیشنهاد دهند که این پیشنهاد نیز با مخالفت امیر قلعه نویی مواجه شد.

ظاهرا قلعه نویی معتقد بوده که ابعاد زمین چمن تمرینی کمپ آنتالیا که تراکتورسازی هم اکنون در آنجا اردو زده، استاندارد نیست و به همین علت برگزاری دیدار دوستانه با شاختار لغو شده است.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از روز جمعه گذشته اردوی آمادگی یک هفته ای خود را در شهر آنتالیای ترکیه برپا کرده است.

این تیم در آغاز نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر کشور، روز شانزدهم دی میهمان تیم صبای قم خواهد بود.