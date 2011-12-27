در گفتگو با مهر عنوان شد: تفاوت نگاه مسلمانان و مسیحیان به منجی/ تشریح واژه "پسر انسان" در انجیل

شفیعی سروستانی مدیر تحریریه نشریه "موعود" در مورد اعتقاد مسیحیان به منجی در آخرالزمان به خبرنگار مهر گفت: مسیحیت در بردارنده سه سنخ منجی باوری است، سنخ اول همان اندیشه موعود یهودی است که در آن عیسی ناصری نقش مسیح نجات بخش را ایفا می کند که انتظار دیرپای یهود را به سر می آورد.

وی افزود: سنخ دوم با نوید رجعت عیسی به عنوان "پسر انسان" و "داور جهان" در آخرالزمان تجلی می یابد و سنخ سوم هم گفتگو از شخص دیگری است که خود عیسی مسیح وعده آمدنش را می دهد؛ کسی که چون تسلی دهنده و روح راستین می آید و عیسی مسیح را دلالت می بخشد و بر حقانیت او شهادت می دهد.

این پژوهشگر تصریح کرد: در مورد مصداق هر کدام از این سه گونه مباحثی مطرح است؛ در مورد سنخ اول مسیحیان عیسی را به عنوان موعودی که در ادبیات یهود به آن وعده داده شده پذیرفتند اما یهودی ها مسیح(ع) را به عنوان منجی موعود که منتظرش بودند نپذیرفتند و ویژگی های های عیسی مسیح را بر منجی که منتظرش بودند منطبق ندانستند.



سروستانی یادآور شد: عده ای از انجیل پژوهان مسلمان معتقدند که بشارتهای انجیل به ظهور" پسر انسان" بر شخص حضرت مسیح قابل انطباق نیست بلکه بر منجی جهانی و موعود الهی دیگری وعده داده شده که مسیح(ع) افتخار یاری و خدمتگذاری او را بعد از بازگشت به دنیا خواهد یافت.



وی تأکید کرد: این دسته از محققان بر این باورند که واژه "پسر انسان" در تمام موارد بر شخص مهدی موعود(عج) دلالت می کند اما برخی دیگر از پژوهشگران مسلمان معتقدند که تطبیق "پسر انسان" بر امام زمان(عج) یا شخص دیگری غیر از مسیح کاری به دور از تحقیق است و "پسر انسان" کسی جز خود عیسی(ع) نیست.



وی با استناد به نظرات یکی از انجیل پژوهان مسیحی گفت: بهترین جمع بندی در مورد"پسر انسان" در انجیل همان مطلبی است که " مستر هاکس" در قاموس کتاب مقدس مطرح کرده؛ وی معتقد است که واژه "پسر انسان" 80 بار در انجیل و ملحقات آن در عهدجدید به کار رفته که فقط 30 بار آن با حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق است و 50 مورد دیگر از مصلح دیگری سخن می گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد.



دبیر تحریریه نشریه "موعود" به واژه "بارقلیط" در انجیل اشاره کرد و گفت: واژه"بارقلیط" یا "فارقلیط" به تسلی دهنده معنا شده که مسیحیان می گویند منظور از این کلمه "روح القدس" است اما قرائنی وجود دارد که این واژه "روح القدس" نیست بلکه یک شخصیت انسانی است؛ هاکس می گوید تسلی دهنده تماما توضیح معنای بارقلیط نیست چراکه او نه تنها تسلی بخش بلکه تقویت کننده و هادی نیز هست.



سروستانی افزود: در مورد معنی فارقلیط در برخی روایات اسلامی از جمله به نقل از حدیثی از امام رضا(ع) چنین آمده است که منظور از بارقلیط در انجیل وجود مبارک پیامبر خاتم(ص) است که حضرت مسیح(ع) به ظهور ایشان بشارت داده است. اما خود مسیحیی ها در انتظار بازگشت مجددعیسی(ع) در آخرالزمان هستند که حکومت هزارساله ای برپا می کند.



وی تأکید کرد: ما مسلمانان مثل مسحیان معتقد به بازگشت حضرت مسیح هستیم و بر این باوریم که ایشان همراه گروهی از یارانشان از آسمان به زمین می آیند با این تفاوت که ما حضرت عیسی(ع) را به عنوان منجی آخرالزمان نمی دانیم و معتقدیم عیسی در خدمت منجی آخرالزمان یعنی حضرت مهدی (عج) هستند و ایشان به امام زمان اقتدا می کنند.



سروستانی تصریح کرد: در روایتی از پیامبر آمده است: سوگند به کسی که مرا به پیامبری برانگیخت اگر از عمر دنیا جز روزی باقی نماند خداوند آن روز را طولانی می گرداند تا فرزندم مهدی (عج) قیام کند پس روح الله عیسی بن مریم(ع) از آسمان فرود خواهد آمد و پشت سرش نماز خواهد خواند و زمین با نور خداوندگارش درخشان خواهد شد و سلطنت او شرق و غرب را فرا می گیرد. در حدیثی دیگر حضرت مسیح به هنگام مواجهه با حضرت مهدی(عج) می فرماید: همانا من برانگیخته شدم تا وزیر و کمک کار شما باشم نه امیر و فرمانده.



این پژوهشگر در پایان تأکید کرد: ما مسلمانان معتقدیم که حضرت عیسی(ع) به عنوان وزیر و یاور امام مهدی هستند و به ایشان اقتدا می کنند و نکته مهم دیگر صلحی است که میان امام مهدی(عج) و جهان مسیحیت بسته می شود که به واسطه حضرت مسیح (ع) است.