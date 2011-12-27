به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در زمینه توسعه رفاه اجتماعی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و وزارت امور اجتماعی اندونزی به امضا رسید.

دو طرف ضمن اظهار تمایل به ارتقای سطح روابط دو کشور ایران و اندونزی و تحکیم مناسبات دوستانه آمادگی خود را به منظور گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه توسعه رفاه اجتماعی اعلام کردند.

همچنین موضوعاتی مانند همکاریهای مشترک در بخش حمایت های اجتماعی، توانمندسازی، توانبخشی و تامین اجتماعی بین دو کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

قرار است به منظور بحث در مورد انجام اقدامات مقتضی برای ایجاد زمینه های همکاری جلسات مشترک در سال آینده برگزار شود. بیانیه مشترکی در خلال برگزاری نشست مشترک بین دو کشور به امضای عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی ایران و سلیم سگاف ال جفری وزیر امور اجتماعی جمهوری اندونزی رسید.