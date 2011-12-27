۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

پنج سوداگر مرگ در شاهرود اعدام شدند

شاهرود - خبرگزاری مهر: پنج نفر از قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ در شاهرود اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این افراد اهل گنبد، بجنورد، اسفراین، تهران و هشترود بودند که به علت حمل و نگهداری مقادیر زیادی مواد مخدر، حکم آنها توسط دادگاه انقلاب اسلامی شاهرود صادر و پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، صبح روز سه شنبه در زندان شاهرود به دار مجازات آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، تقاضای عفو این متهمان در دو مرحله مطرح که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

قاچاق مواد مخدر از جمله جرائمی است که به دلیل تبعات اجتماعی و به خطر انداختن امنیت و حقوق شهروندان مورد توجه اقشار مختلف در جامعه بوده و برخورد قاطعانه قوه قضائیه با این مجرمان از خواسته های به حق مردم  است.

