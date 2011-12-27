تحولات یمن و زوال دیپلماسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، یمنی ها طی تظاهراتی خواستار خروج سفیر آمریکا از این کشور شدند و این در حالی است که دستگاه دیپلماسی آمریکا هنوز نتوانسته در این کشور سیاست روشنی را از خود به نمایش بگذارد. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که سیاست عمومی و دیپلماسی پنهان آمریکا در یمن دچار تناقض شده است.

تظاهرات اخیر علیه آمریکا که یکی از بزرگترین گردهمایی ها در این کشور بود پس از آن در شهر صنعا برگزار شد که گروهی از قانونگذاران طی بیانیه ای از "جرالد فیرستین" سفیر این کشور خواستند تا از مردم یمن و ویژه مردم تعز عذرخواهی کند.

در همین رابطه علی‌عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرده که برای معالجه به آمریکا خواهد رفت که این درخواست بار دیگر دستگاه دیپلماسی آمریکا را بر سر دو راهی و چالش بزرگی قرار داده است. در حالیکه آمریکا درخواست صالح را رد کرده اما رسانه های این کشور که بخش مهمی از دیپلماسی واشنگتن بشمار می روند هنوز در این باره تردید دارند.

در حالیکه "یواس‌ای‌توی‌دی" از بررسی درخواست صالح از سوی دولت آمریکا خبر می دهد، نیویورک دیلی از احتمال موافقت با درخواست آمریکا برای سفر صالح به این کشور خبر می دهد.

روزنامه "سیاتل تایمز" نیز در مطلبی در این باره می نویسد: احتمال دارد آمریکا برای معالجه صالح در این کشور اجازه بدهد.

برخی محافل خبری نیز بر آورد می کنند که ممکن است دستگاه دیپلماسی آمریکا در رایزنی های خود با مخالفان برای انتقال صالح به آمریکا توافق کرده باشد.

این اقدامات در حالی است که مردم یمن حمایت سیاسی و اطلاعاتی آمریکا در کنار پول‌های عربستان سعودی را تاکنون ضامن بقا دیکتاتور خود اعلام کرده اند و شعارهای ضدآمریکایی و ضد عربستانی، ریاض و واشنگتن را نسبت به دوران پس از صالح در یمن نگران کرده است.

اتحادیه اروپا تلاش برای طرح ابتکاری نو

در حالیکه ضعف دیپلماسی آمریکا به خوبی در یمن مشهود شده اروپا بر آن است تا ابتکار عمل در این کشور را بدست بگیرد. دیپلماسی آمریکا در دو جبهه در یمن دچار مشکل شده و اروپا تصمیم دارد تا از این خلاء استفاده کرده تا تحولات این کشور را کانالیزه کند.

کاترین اشتون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا از اعزام نمایندگانی برای دیدار از یمن در آینده نزدیک خبر داده است. اروپا بر آن است تا با تماس با "عبدربه منصور هادی" معاون رئیس جمهوری یمن رویکرد تازه ای را به معترضان نشان دهد و اشتون در گفتگوی تلفنی با معاون صالح به وی گفت که چند نماینده از سوی اتحادیه اروپا از یمن دیدار خواهند کرد تا از نزدیک با اوضاع و شرایط این کشور آشنا شوند.

اشتون وضعیت یمن را چالشی بزرگ توصیف کرد و گفت: اروپا از تمامی تلاش ها برای برخورد با این اوضاع حمایت می کند.

وی همچنین از آمادگی اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری با دولت یمن و جامعه جهانی برای بازسازی اقتصادی یمن سخن گفت.

گرچه اروپا بر آن است تا با چهره های دوم و سوم یمن برای آرام کردن اوضاع وارد تعامل بشوند اما مردم یمن در تظاهرات اخیر خود مشروعیت معاون علی عبدالله صالح را نیز رد کرده و در تظاهراتی که از تعز به صنعا ختم شد خواستار برکناری منصورهادی شده و وی را ابزاری در دست صالح عنوان کردند.

به نظر می رسد اتحادیه اروپا برای پر کردن خلاء ناتوانی دیپلماسی آمریکا در یمن نیاز به رویکرد سومی دارد و شاید گفتگو با مخالفان برای خلاص شدن از شر صالح گزینه مهم و آبرومندانه ای در این ارتباط باشد.