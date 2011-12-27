8 کاندیدای ورود به انتخابات مجلس نهم در خراسان جنوبی ثبت نام کردند

محمد ابراهیم افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان روز دوشنبه پنجم دیماه هشت کاندیدای ورود به مجلس نهم در حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی ثبت نام کردند.

وی با اشاره اینکه سه نفر از کاندیداها در روز اول برای ثبت نام مراجعه کرده اند، افزود: در دومین روز از ثبت نام هیچ داوطلبی برای ثبت نام مراجعه نکرده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی تعداد کاندیداهای ثبت نام کننده در سومین روز از نام نویسی پنج نفر اعلام کرد و گفت: از مجموع هشت کاندیدای ثبت نام کننده سه نفر در حوزه انتخابیه بیرجند، چهار نفر در حوزه انتخابیه نهبندان و یک نفر در حوزه انتخابیه فردوس بوده است.

افشاری با بیان اینکه تاکنون در حوزه انتخابیه قاینات هیچ کاندیدایی ثبت نام نکرده است، تاکید کرد: کاندیداها ثبت نام خود را به روزهای پایانی نام نویسی موکول نکنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نام نویسی از کاندیداها تا پایان روز جمعه نهم دی ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: اینکه کار ثبت نام از متقاضیان نمایندگی مجلس در محل فرمانداری حوزه های انتخابیه اصلی در شهرهای بیرجند، نهبندان و قاین انجام می شود.

افشاری همچنین از پیش بینی برای برپایی 542 شعبه اخذ رای در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 220 شعبه ثابت و مابقی سیار هستند.