  1. استانها
  2. البرز
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

پسندیده با مهر مطرح کرد:

نظارت و پایش زیست محیطی بر 130 واحد تولیدی و صنعتی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر : مدیر کل محیط زیست استان البرز از نظارت و پایش زیست محیطی بر 130 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در استان البرز خبر داد.

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از مهم ترین محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، نظارت و پایش زیست محیطی  است که در استان البرز نیز در حال اجرا است.

وی در این رابطه گفت: در پایش زیست محیطی ضمن به کارگیری سیستم های فیلتراسیون و بهسازی کنترل گر آلودگی، زمینه های تأمین سوخت مناسب و پاک برای 130 واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فراهم شده است.
 
پسندیده کارخانه های آسفالت، معادن شن و ماسه، ریخته گری ها و اسیدسازی ها را از جمله نیروگاه های آلاینده در استان البرز برشمرد و گفت: عملیات اجرایی و کنترل وضعیت کارخانجات مذکور با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست تا از انتشار آلاینده ها ی مرتبط با آلودگی هوا کاسته شود.
 
