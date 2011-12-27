نظارت و پایش زیست محیطی بر 130 واحد تولیدی و صنعتی در البرز

حسین پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از مهم ترین محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوا، نظارت و پایش زیست محیطی است که در استان البرز نیز در حال اجرا است.

وی در این رابطه گفت: در پایش زیست محیطی ضمن به کارگیری سیستم های فیلتراسیون و بهسازی کنترل گر آلودگی، زمینه های تأمین سوخت مناسب و پاک برای 130 واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فراهم شده است.



پسندیده کارخانه های آسفالت، معادن شن و ماسه، ریخته گری ها و اسیدسازی ها را از جمله نیروگاه های آلاینده در استان البرز برشمرد و گفت: عملیات اجرایی و کنترل وضعیت کارخانجات مذکور با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست تا از انتشار آلاینده ها ی مرتبط با آلودگی هوا کاسته شود.

