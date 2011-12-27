تابلوهای شناسایی معابر در جنوب تهران ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد میرزا بیگی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه16 اهمیت دقت در جا نمایی تابلوهای شناسایی مسیرها در محدوده منطقه را مهمترین اولویت در ساماندهی آنها دانست و تاکید کرد: تا کارشناسان نواحی 6 گانه با سرعت عمل و دقت لازم نسبت به هماهنگیهای لازم در خصوص شناسایی و تهیه و نصب تابلوهای شناسایی معابر اقدام نمایند.

در این جلسه مختار غنمی مدیر روابط عمومی منطقه 16 در خصوص دقت در امر نوشتاری اسامی معابر و اقدام به موقع در خصوص نصب مجدد تابلوهایی که در محلهای عملیات عمرانی و ترافیکی قرار گرفته را مورد توجه قرار داد و شناسایی و نامگذاری معابر بی نام را بر اساس دستور العملها و ابلاغیه های اداره کل روابط عمومی که برای نواحی ارسال شده تاکید کرد.

در ادامه جلسه گلیانی، رئیس زیباسازی منطقه 16 در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر، همکاری لازم بین حوزه های مرتبط را ضروری دانست و جهت ساماندهی تابلو های شناسایی و تعیین مسیر خواستار ممیزی تمامی معابر بی نام و نامگذاری آنها با همکاری مشترک معاونت حمل و نقل و ترافیک و ادارات زیبا سازی و روابط عمومی شد.

این جلسه که با حضور کارشناسان زیباسازی و فنی و ترافیکی نواحی 6 گانه برگزار شد، هر یک از آنان نقطه نظرات و پیشنهادات خود را اعلام نمودند و مقرر شد ناحیه 5 در اولویت ساماندهی تابلوهای شناسایی معابر قرار گیرد.