۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

ششم دی ماه جاری/

نتایج اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در خراسان رضوی اعلام می شود

نتایج اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در خراسان رضوی اعلام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از اعلام نتایج ششمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن استان ششم دی ماه جاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره بالغ بر 470 نفر از حافظان 10 الی 20 جزء و تمام قرآن در سطح استان در آزمون های کتبی و شفاهی شرکت داشتند.

وی ادامه داد: به لحاظ آماری خراسان رضوی رتبه سوم را از نظر تعداد شرکت کنندگان در سطح استان های کشور کسب کرده است.

مجتهدزاده افزود: ثبت نام در این طرح در اردیبهشت هر سال از طریق سایت تلاوت انجام می شود و آزمون کتبی در تیرماه و شفاهی در آبان ماه برگزار می شود.

وی بیان کرد: به قبول شدگان حفظ 10 جزء مدرک درجه 5، معادل دیپلم، 20 جزء مدرک درجه 4، معادل فوق دیپلم و حفظ کل مدرک درجه 3، معادل لیسانس اعطا می شود.

گفتنی است، گواهینامه قبول شدگان این دوره در اسفندماه از طریق مراجعه به دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی قابل دریافت است.

