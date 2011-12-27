برگزاری سومین جشنواره بین المللی عکس نماز و نیایش در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با هدف معرفی ابعاد معنوی و فرهنگی نماز و نیایش، شناسایی و ارائه آثار شاخص عکاسی با موضوع نماز و نیایش و تقویت ارتباط و تبادل تجربه های هنری میان هنرمندان فعال در حوزه دینی برگزار می‌شود.

وی همچنین تلاش در راستای توسعه و ترویج نماز در بین مردم بویژه جوانان و نوجوانان را از دیگر اهداف این جشنواره دانست.

داننده موضوعات جشنواره را شامل نماز و نیایش و اتحاد و همبستگی امت اسلامی، نماز و نیایش و جوانان و نوجوانان، نماز و نیایش و بیداری اسلامی، نماز و نیایش و کودکان، نماز و نیایش و حالات معنوی و نماز و نیایش و دفاع مقدس عنوان کرد.

وی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را بیستم فروردین ماه 1391 اعلام کرد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را تا پاپان تاریخ یاد شده به دبیرخانه جشنواره واقع در آذربایجان‌شرقی، تبریز، بلوار استاد شهریار، اول سربالایی ولیعصر،‌مجتمع سینمایی 22 بهمن ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 3281200 و 3283351 تماس حاصل کنند.

داننده با تاکید بر لزوم توجه به اصل پویایی و پیشرفت تاکید کرد: هنرمندان ازارسال آثار راه یافته به دیگر جشنواره ها و مسابقات پرهیز نمایند.

وی افزود: آثار ارسالی باید مستند بوده و مرز سندیت عکس حفظ شده باشد.

براساس این گزارش هر‌ عکاس می‌تواند حداکثر 10 اثر به صورت تک عکس و هفت اثر به صورت مجموعه عکس به دبیرخانه ارسال کند.

آثارباید به صورت آنالوگ یا دیجیتال و به شکل رنگی یا سیاه و سفید عرضه شود و آثار آنالوگ بایستی پس از اسکن، مطابق با کیفیت عکس های دیجیتال ودر قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد و نگاتیو آثار آنالوگ وفایل آثار دیجیتال باید نزد عکاس موجود باشد.

فایل عکسها باید برروی لوح فشرده با اندازه اصلی(حداقل با عرض 50 سانتی متر و وضوح dpi 300وفرمتtiff یا jpeg( ارسال و در لوح فشرده نام و نام خانوادگی و شماره تماس عکاس درج شود.

گفتنی است سومین جشنواره بین المللی نماز و نیایش که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با همکاری انجمن هنر عکاسی و انجمن سینمای جوان تبریز برگزار و همچنین آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر و نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره نیز اردیبهشت ماه 1391 در تبریز برگزار می‌شود.

دور اول و دوم این جشنواره به صورت سراسری برگزار شده بود و این دوره با گستره بین المللی اجرا می‌شود.