به گزارش خبرنگار مهر، روح‏ الله درویش خضری صبح امروز در جلسه توجیهی و آموزشی افزایش راندمان تولید و محصولات کشاورزی و گسترش روشهای جدید تولید و پژوهش زنبور عسل افزود: در حال حاضر نژادهای مختلفی از زنبور از جمله زنبورهای هندی، خاکستری و قفقازی در شهرستان فیروزکوه پرورش داده می شوند.

وی بیان کرد: هدف جهاد کشاورزی فیروزکوه، تولید و افزایش محصولات باغی و افزایش تولید گل و گیاه به منظور تولید غذایی سالم برای زنبورهای عسل و افزایش تولیدات آنهاست.

این مسئول با بیان اینکه نژاد‏های متنوع و خوبی از زنبورها در اختیار است که نژاد قفقازی خاکستری بیشتر عسل تولید می ‏کند، ادامه داد: زنبورهای هندی بیشتر برای مقابله با آفات گردو و به صورت کرمهایی بر روی برگهای گردو به صورت آزاد پرورش داده می شوند.

وی یادآور شد: باید با راهکارهای ویژه و جدید همچون پرورش مصنوعی ملکه، جلوگیری از سمپاشهای بی ‏موقع و جلوگیری از تغییرات ژنتیکی و جهش در زنبورها میزان بازدهی زنبورها را بالا برد.

درویش خضری افزود: زنبور یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل از بین ‏‏برنده آفات و تأمین کننده غذای گیاهان و درختان برای رشد تولیدات به حساب می‏آید که با گردافشانهای خود این عمل را در گیاهان انجام می ‏دهد.

وی عنوان کرد: برای پرورش ‏دهندگان زنبور عسل و تأمین غذای کمکی برای زنبورها هنوز یارانه‏ وجود دارد و این حمایتی است که دولت برای بالا بردن میزان تولیدات این بخش انجام داده است.