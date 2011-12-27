به گزارش خبرنگار مهر، روح الله درویش خضری صبح امروز در جلسه توجیهی و آموزشی افزایش راندمان تولید و محصولات کشاورزی و گسترش روشهای جدید تولید و پژوهش زنبور عسل افزود: در حال حاضر نژادهای مختلفی از زنبور از جمله زنبورهای هندی، خاکستری و قفقازی در شهرستان فیروزکوه پرورش داده می شوند.
وی بیان کرد: هدف جهاد کشاورزی فیروزکوه، تولید و افزایش محصولات باغی و افزایش تولید گل و گیاه به منظور تولید غذایی سالم برای زنبورهای عسل و افزایش تولیدات آنهاست.
این مسئول با بیان اینکه نژادهای متنوع و خوبی از زنبورها در اختیار است که نژاد قفقازی خاکستری بیشتر عسل تولید می کند، ادامه داد: زنبورهای هندی بیشتر برای مقابله با آفات گردو و به صورت کرمهایی بر روی برگهای گردو به صورت آزاد پرورش داده می شوند.
وی یادآور شد: باید با راهکارهای ویژه و جدید همچون پرورش مصنوعی ملکه، جلوگیری از سمپاشهای بی موقع و جلوگیری از تغییرات ژنتیکی و جهش در زنبورها میزان بازدهی زنبورها را بالا برد.
درویش خضری افزود: زنبور یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل از بین برنده آفات و تأمین کننده غذای گیاهان و درختان برای رشد تولیدات به حساب میآید که با گردافشانهای خود این عمل را در گیاهان انجام می دهد.
وی عنوان کرد: برای پرورش دهندگان زنبور عسل و تأمین غذای کمکی برای زنبورها هنوز یارانه وجود دارد و این حمایتی است که دولت برای بالا بردن میزان تولیدات این بخش انجام داده است.
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