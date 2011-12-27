غلامحسین فرزامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات مالی باشگاه استقلال و همچنین جلسه هیئت مدیره شب دوشنبه این باشگاه گفت: درحال حاضر مشکلات مالی باشگاهها به روش مدیریت منابع مالی در فوتبال ایران ارتباط پیدا میکند. متاسفانه در حال حاضر درآمدهای مالی ناشی از تبلیغات دور زمین و یا پخش تلویزیونی مسابقات ابتدا باید به حساب سازمان لیگ ریخته شود و بعد این سازمان سهمی از درآمدهای حاصله را به باشگاهها بدهد.
وی با اعلام اینکه باید قانون و راهکاری پیدا شود که باشگاهها بتوانند از این درآمدها به طور مستقیم استفاده کنند، اظهار داشت: اگر باشگاهها میخواهند خصوصی شوند باید بسترهای آن به ویژه در زمینه اقتصادی فراهم شود. در حال حاضر ورودی و خروجی مالی باشگاههای فوتبال ایران یکسان نبوده و همه زیانده هستند. اگر اوضاع به همین شکل بخواهد باقی بماند همین دو سهمیه نیز از فوتبال ایران در لیگ قهرمانان گرفته شده و لیگ ایران آماتوری خواهد شد.
فرزامی در این خصوص افزود: برای خصوصی شدن و درآمدزایی راههای زیادی وجود دارد، حتی باید باشگاهها مجوز این را دریافت کنند که برای کسب درآمد بتوانند تلویزیون خصوصی راه اندازی کنند. بنابراین تا زمانی که باشگاههای ما دولتی بوده و قوانین دست آنها را بسته باشد، اوضاع به همین شکل باقی خواهد ماند.
"فدراسیون فوتبال باید در این خصوص قانونی را تدوین کرده و در اختیار وزارت ورزش قرار دهد تا مسئولان ورزش آن را به صورت یک پروتکل در دولت و مجلس به تصویب برسانند"، فرزامی با بیان این طرح گفت: در حال حاضر ما حتی نمیتوانیم یک تبلیغ در هنگام ورود تیم به درون زمین داشته باشیم. حتی نمیتوانیم از بالنهای تبلیغاتی و ... در این زمینه استفاده کنیم، بنابراین فقط زمین چمن را در اختیار تیمها میگذارند که باید برای آن نیز مبلغ زیادی را بپردازیم.
وی با یادآوری دوباره اینکه در حال حاضر هیئت مدیره باشگاه استقلال از نظر تامین منابع مالی مشکلات زیادی دارد و به دنبال تعلیق مصوبه مجلس در خصوص عدم کمک به فوتبال حرفهای هستند، تاکید کرد: متاسفانه آقایان در فدراسیون فوتبال به جای آنکه به فکر این رشته بوده و دلشان به حال فوتبال بسوزد، به سر و کله یکدیگر میزنند تا بتوانند مدیریت خود را هرچه سریعتر انحصاری کنند، البته از مدیری که خودش از فوتبال چیزی نمیداند نمیتوان انتظاری داشت.
فرزامی با اشاره به اینکه اگر ما در هیئت مدیره به فتحالله زاده امیدواری نداده و از وی حمایت نکنیم وی در آستانه خستگی و رها کردن کار قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: ما نمی دانیم آقای رویانیان منابع مالی خود را چگونه تامین کرده و از کجا پول به باشگاه پرسپولیس تزریق میکند و یا اینکه با کدام منبع مالی مربی مثل دنیزلی را به ایران میآورد؟ این موضوع نیز در جلسه دوشنبه شب هیئت مدیره باشگاه مطرح شده بود.
دبیر هیئت مدیره باشگاه استقلال در این خصوص همچنین افزود: ما در جلسه هیئت مدیره باشگاه برای رفع مشکلات مالی نامهای را برای وزارت ورزش و جوانان تنظیم کرده و مشکلات مالی، طلبها و بدهیهای خود را در آن قید کردهایم. در حال حاضر حدود چهار و نیم میلیارد تومان بدهی داریم و به همین میزان پول بابت سالهای گذشته و چهار میلیارد تومان نیز بابت امسال از وزارت ورزش طلبکاریم. امیدواریم تا هرچه سریعتر وزارت ورزش در این خصوص مساعدت لازم را داشته باشد و حداقل چهار میلیارد تومان امسال هرچه سریعتر در اختیار باشگاه استقلال قرار بگیرد.
وی با اعلام اینکه به طور میانگین تاکنون 50 درصد از قرارداد بازیکنان را پرداخت کردهاند، گفت: تا پایان ماه نیز قصد داریم بخشی از مطالبات مالی آنها را بپردازیم.
فرزامی در این خصوص افزود: ما یکسری کارهای اقتصادی انجام دادهایم که طی دو یا سه ماه آینده بازدهی خواهد داشت. ضمن اینکه در جلسه هیئت مدیره باشگاه مقرر شد بزودی معاونت اقتصادی باشگاه مشخص شود که با معرفی وی قطعا سیاستهای مالی و اقتصادی باشگاه به طور دقیق تبیین میشود.
وی در خصوص تمرین نکردن برخی از بازیکنان استقلال به دلیل مشکلات مالی گفت: ما بازیکنان را به آرامش دعوت میکنیم و به آنها اطمینان میدهیم که مشکلات امروز ما اداری و قابل رفع است. قرار است امیدوار رضایی مصوبه و ابلاغ مجلس را در خصوص کمک مالی به باشگاه بزودی دریافت کند، بنابراین چیزی که در حال حاضر در خصوص این موضوع زمانبر شده، انجام پروسه اداری مربوط به آن است.
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