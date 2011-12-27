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۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

مرکز سنجش اعلام کرد:

تمدید مهلت ویرایش در آزمون دستیاری فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در بهمن

تمدید مهلت ویرایش در آزمون دستیاری فوق تخصصی/ برگزاری آزمون در بهمن

مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت ویرایش اطلاعات داوطلبان بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی را به دلیل اختلالات اینترنتی، تا چهارشنبه 7 دی ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است: با توجه به بروز برخی اختلالات اینترنتی در مدت زمان ثبت نام پذیرش دستیار فوق تخصصی مهلت ثبت­نام و ویرایش آزمون مذکور تا ساعت 23 روز چهارشنبه 7 دی ماه 90 تمدید شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کسب حداقل 60 درصد نمره کل در هر یک از مراحل آزمون کتبی و شفاهی اعم از OSCE و .... الزامی است. کف نمره عنوان شده مشمول کلیه شرکت کنندگان با سهمیه های مختلف می شود.

کلیه متقاضیان استفاده از سهمیه های رزمندگان، اعضای هیئت علمی و ... نیز ملزم به کسب حداقل 60 درصد نمره کل هر مرحله آزمون هستند.

آزمون کتبی بیست و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 13 بهمن 90 در 24 رشته برگزار می شود و پس از آن آزمون شفاهی نیز در روزهای جمعه و شنبه 14 و 15 بهمن ماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1494563

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