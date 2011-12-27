مراسم تشییع پیکر پرویز منصوری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که با حضور عده ای از موسیقیدانان،معلمان و مدرسان هنر موسیقی و همچنین برخی از مسئولان فرهنگی و هنری ارشاد برگزار شد ابتدا غفاری،مجری مراسم مختصری از شرح حال پرویز منصوری را قرائت کرد و سپس از محمد سریر،رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی دعوت کرد تا برای دقایقی در باره منصوری صحبت کند.

در ادامه این مراسم سریر با اشاره به ویژگی های اخلاقی و سعه صدر منصوری گفت: استاد منصوری به عنوان یک نمونه بارز و الگوی تمام عیار معلم موسیقی به شمار می رود و آثار و نوشته های ارزشمند او برای چندین نسل از هنرجویان موسیقی قابل استفاده و بهره برداری است.

وی همچنین با تاکید بر اخلاقی بودن روش و منش منصوری گفت : در دهه های گذشته و در همان زمانی که منصوری در اوج فعالیت بود همواره تاکید بر با هم بودن و همراه بودن داشت و خوب یادم هست که در قبال برخی اختلافات و کدورت هایی که بین موزیسین ها به وجود می آمد با نوشتن یک یادداشت شخصی طرفین را به محبت و مدارا نصیحت می کرد.

بعد از سریر، محمد میرزمانی،مدیرکل دفتر موسیقی نیز در جایگاه قرار گرفت و ضمن اعلام مراتب همدردی دفتر موسیقی و معاونت هنری ارشاد در خصوص در گذشت پرویز منصوری گفت وجود و آثار پرویز منصوری سرشار از برکت و خیر بود و حتی رفتن او و مراسم تشییع اش نیز موجب برکت نزول باران شده است.

در این مراسم علاوه بر مسئولان دفتر موسیقی ، انجمن موسیقی واعضای هیئت مدیره خانه موسیقی، بسیاری از دوستان و شاگردان آن مرحوم از جمله داود گنجه ای،هوشنگ کامکار،پشنگ کامکار،سودابه سالم،تقی ضرابی،نصرالله ناصح پور،حمیدرضا نوربخش،اکبر شکارچی،محمد ساعد،زیدالله طلوعی،علی ترابی(مدیرعامل انجمن موسیقی) و...حضورداشتند.

مختصری از شرح حال پرویز منصوری

پرویز منصوری موسیقیدان، مدرس و مترجم و مولف در سال 1303 متولد شد.او تحصیل موسیقی ایرانی را با آموزش ویولن ایرانی نزد موسی نی داود آغاز کرد. اما به توصیه روبیک گریگوریان به هنرستان موسیقی‌آمد و به تعلیم ویولن نزد گریگوریان و سنجری و مدتی بعد به تحصیل آهنگسازی نزد حسین ناصحی پرداخت. استعداد منصوری به گونه‌ای بود که ناصحی بدون برگزاری کنکور او را وارد رشته آهنگسازی کرد.

با رفتن ناصحی از هنرستان، منصوری به فکر ادامه تحصیل در خارج از کشور افتاد او با کمک‌های پدر و مختصری کمک از وزارت فرهنگ و هنر وقت به اتریش رفت. اولین کتاب او - ریمسکی کورساکف - حاصل همین دوره دانشجویی بود. اقامت او در اتریش یازده سال طول کشید، او در آنجا رشته سازهای کوبه‌ای را انتخاب کرد، برای این که بتواند در ارکسترها با آثار مختلف آشنا شود و پارتی تور های مختلفی را مطالعه کند.

او بعدها به درخواست خانواده و بعد از درگذشت مادرش به تهران بازگشت و به مدت 20 سال در این شهر به تدریس تئوری موسیقی و همزمان سردبیری دوره سوم مجله موسیقی پرداخت. منزل او در میدان پاستور محل رفت و‌آمد بسیاری از چهره‌های نامدار عرصه موسیقی و نسل‌های بعدی موزیسین‌ها بود که هر کدامشان خوشه‌ای از خرمن دانش او برداشتند.

منصوری اگر چه در زمینه تئوریک و نظری آهنگسازی دانشی تمام داشت و حتی قطعاتی را نوشته و اجرا کرده. ولی هیچگاه خود را آهنگساز نام ننهاد . در مقابل برخی از کتاب‌های درسی هنرستان را او تدوین و انتشار داد.

منصوری به موسیقی دستگاهی ایران و موسیقیدانان برجسته آن علاقه آشکاری داشت و با نوشتن مقالاتی درباره موسیقی ایرانی (که بعدها در کتاب کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی چاپ شد) و درباره موسیقیدانان بزرگ مثل خالقی و صبا، دقت نظر و مسؤولیت فرهنگی خود را نسبت به موسیقی کشورش نشان داد.

شناخته‌شده‌ترین و تاثیرگذارترین اثر منصوری، تئوری بنیادین موسیقی است که تا به امروز نزدیک به 40 بار از سوی انتشارات کارنامه تجدید چاپ شده است و در سال 71 هم به عنوان کتاب سال موسیقی برای مترجم جایزه‌ای را به ارمغان آورد.



منصوری روز جمعه 25 آذر سال 1390 در سن 87 سالگی، به علت نارسایی قلبی در اتریش درگذشت و پیکرش بامداد یکشنبه 4 دی ماه به ایران منتقل شد.