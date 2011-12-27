تاخیر ماچادو در بازگشت به ایران/ تشکر سوزوکی از ابراهیمی

به گزارش خبرنگار مهر، "هوگو ماچادو"، مهاجم پرتغالی تیم ذوبآهن که قرار بود روز شنبه به ایران بازگردد، با تاخیر سه روزه وارد اصفهان خواهد شد که وی دلیل این تاخیر را گم کردن پاسپورت اعلام کرده است.
این بازیکن قرار است امروز وارد اصفهان شده و در نشست با مسئولان باشگاه ذوبآهن مدارکش را در خصوص این تاخیر ارائه کند که در صورت منطقی نبودن این مسائل، جریمه خواهد شد.
ضمن اینکه "ایگور کاسترو" بدون تاخیر روز شنبه به ایران بازگشت اما "فیلیپ آلوز دسوزا" هم به دلیل درگذشت پدرش و پس از هماهنگی با مسئولان باشگاه، هنوز به ایران بازنگشته است.
از سوی دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامهای به مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان، از تبریک این باشگاه به مناسبت تبریک سال نوی میلادی تشکر کرد.
سوزوکی مدیر برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا در نامه خود ضمن تبریک سال نو میلادی به خسرو ابراهیمی، برای باشگاه ذوبآهن در سال 2012 میلادی آرزوی موفقیت کرده است.
روز گذشته باشگاه ذوبآهن در پیامهای جداگانهای به کنفدراسیونهای فوتبال، هندبال، بسکتبال آسیا و باشگاههایی که طی سالیان اخیر در رقابتهای آسیایی همراه و همگروه ذوب آهن بودهاند، فرا رسیدن سال 2012 را تبریک گفته بود.
