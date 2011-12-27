  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

فتح الهی:

ثبت نام 72 داوطلب نمایندگی مجلس تا پایان روز چهارم در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی از ثبت نام 72 داوطلب نمایندگی مجلس تا پایان روز چهارم مهلت هفت روزه ثبت نام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فتح اللهی در پایان چهارمین روز مهلت ثبت نام از داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از پایان ثبت نام در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی در مجموع 72 نفر در حوزه های مختلف انتخاباتی در استان ثبت نام کردند.

وی بیان داشت: در حوزه انتخاباتی ارومیه 18 نفر، نقده و اشنویه 10 نفر، سلماس هفت نفر، مهاباد چهار نفر، ماکو، چالدران، شوط و پلدشت هفت نفر، چایپاره و خوی هفت نفر،  بوکان هفت نفر، سردشت و پیرانشهر پنج نفر و میاندوآب، شاهین دژ و تکاب هفت نفر به عنوان داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.
 

کد مطلب 1494572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها