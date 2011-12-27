۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

علی کفاشیان:

هیچکس حق دخالت در انتخابات فوتبال را ندارد/ اصلاح اساسنامه اتفاقی خوب بود

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با تاکید براینکه هیچکس حق دخالت در انتخابات این فدراسیون را ندارد، گفت: از ابتدای هفته آینده و طبق روال قانونی اقدامات در جهت برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای هفته آینده و طبق روال قانونی و مصوبه مجمع فدراسیون، توسط دبیرکل، اقدامات در جهت برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: کاندیدا شدن تمام افراد واجد شرایط مطابق اساسنامه بلامانع بوده و افراد می‌توانند نام نویسی و فعالیت خود را آغاز کنند. البته اظهارنظر افراد مختلف با رعایت مقررات  و قوانین جاری کشور و مسائل اخلاقی و عرفی  جامعه بلامانع است و هیچکس حق دخالت در انتخابات را ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال که با سایت رسمی این فدراسیون گفتگو می‌کرد، خاطر نشان کرد: بالاترین ارگان تصمیم گیری در این زمینه مجمع فوتبال است که بالاترین مقام و مرجع تصمیم گیری برای مدیریت این رشته ورزشی بوده و قطعا اعضای مجمع از تمام صاحب نظران، برای فوتبال دلسوزتر هستند.

کفاشیان در پایان تصریح کرد: معتقدم اصلاح اساسنامه اتفاق بسیار خوبی برای فوتبال ایران است و قطعا مدیریت آتی فوتبال کشور در انجام وظایف مدیریتی خود می‌تواند به بهترین نحو فعالیت‌های خود را به انجام برساند و هرگونه تغییر دیگری که به نفع فوتبال کشور باشد در مجمع بعدی انجام خواهد شد که در واقع همان تغییراتی است که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز آن را انجام می‌دهند.

دوره چهارساله فعالیت فدراسیون علی کفاشیان روز 19 دیماه سالجاری به اتمام می‌رسد و قرار است در اسفندماه سالجاری انتخابات این فدراسیون ورزشی برگزار شود. کفاشیان سی و سومین فردی است که ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده گرفته است.

