۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

تاکنون؛

هفت نفر از حوزه رباط کریم و بهارستان برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری شهرستان رباط کریم از ثبت نام هفت نفر از حوزه این شهرستان برای انتخابات مجلس خبر داد.

تقی سالک در حاشیه نام نویسی کاندیدها برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس تاکنون هفت نفر از حوزه اصلی رباط کریم وبهارستان  ثبت نام کردند.

وی افزود: پیش بینی می شود که تا پایان مهلت مقرر، تعداد افراد ثبت نامی در این شهرستانها افزایش یابد.

این مسئول عنوان کرد: با درایت ویژه فرماندار شهرستان رباط کریم  به عنوان رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان  محل مناسبی برای کاندیداها در نظر گرفته شده است تا با سهولت و آرامش کامل اقدام به نام نویسی کنند.

