سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صعود تیم هلال احمر قم به مرحله دوم پیکارهای لیگ دسته اول والیبال رده سنی جوانان کشور خبر داد، اظهار داشت: تیم‌های شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته اول والیبال جوانان کشور در دو گروه مرحله مقدماتی این مسابقات را برگزار کردند که در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله دوم را کسب کردند.



وی که در این مسابقات مسئولیت مربیگری تیم والیبال جوانان هلال احمر قم را نیز بر عهده داشت، افزود: در این مسابقات در ترکیب این تیم بازیکنان آینده‌دار والیبال استان قم نظیر رضا رزاقی، علی نیک نامیان، ابوالقاسم فلاح، حسن اشعری فرد، احمد احمدی، حامد طاهری، محمد گایینی، محسن صنیعی، حمید رضا اوجاقی، مهدی زارعی و علیرضا حبیب نیا عضو بودند.



دبیر هیئت والیبال استان قم در ادامه با اشاره به عملکرد این تیم در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات امسال لیگ دسته اول والیبال رده سنی جوانان کشور، اضافه کرد: کسب نتایج خوب همراه با 10 امتیاز جواز صعود به مرحله دوم را رقم زد.



وی افزود: تیم هلال احمر قم در روز نخست مسابقات توانست قاطعانه تیم گل‌گهر سیرجان را با نتیجه سه بر صفر مغلوب کند، در روز دوم بازی را با حساب سه بر یک به تیم آینده سازان قزوین واگذار کرد که البته مریضی و بیماری نابهنگام و سخت یکی از بازیکنان کلیدی تیم یعنی حمید رضا اوجاقی و سوختن پای تنها پاسور تیم یعنی رضا رزاقی در این باخت بی تاثیر نبود.



شفیعی ابراز داشت: همچنین در روز سوم تیم هلا‌ل‌احمر قم به مصاف تیم خوش ترکیب راه و ترابری اصفهان رفت و با توجه به آنالیزی که از بازی اصفهان انجام شده بود بازیکنان بسیار حساب شد، والیبالیست‌های جوان قمی بسیار خوب و غیرتمند بازی کردند و بازی به گیم پنجم کشیده شد که در پایان تیم راه و ترابری اصفهان نتیجه را به نفع خود به پایان برد و حاصل این بازی برای تیم قم فقط یک امتیاز بود.

وی عنوان کرد: در این دیدار بازیکنان هلال احمر قم واقعا زیبا و غیرت مندانه بازی کردند به طوری که از سوی حضار در سالن مسابقات به شدت مورد تشویق قرار گرفتند و یکی از بازیکنان این تیم یعنی مهدی زارعی نیز به علت مریضی و ضعف شدید بعد از بازی به بیمارستان برده شد.



دبیر هیئت والیبال استان قم بیان داشت: جوانان هلال احمر قم عزم خود را برای صعود از این مسابقات جزم کردند و در روزهای چهارم و پنجم با گذشتن از سد شفق اردکان (میزبان مسابقات) و تیم شهرداری زاهدان که در هر دو بازی به پیروزی سه بر صفر دست یافت، ضمن کسب 10 امتیاز و مقام سوم مسابقات، به دور دوم صعود کردند.



وی در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری ادامه این رقابت‌ها، تصریح کرد: دور دوم این مسابقات با شرکت 6 تیم یعنی سه تیم از گروه نخست و سه تیم از گروه دوم، با اعلام فدراسیون و به میزبانی تیم درخواست کننده به زودی برگزار خواهد شد.



شفیعی تاکید کرد: این مسابقات تجربه خوبی برای بازیکنان قم بود و شرکت در چنین میادینی بی شک باعث پیشرفت هر چه بیشتر این جوانان خوش آتیه قم خواهد شد،‌ ضمن اینکه در چنین اردوها و مسابقاتی علاوه بر پیشرفت فنی بازیکنان سعی می‌شود که بازیکنان از لحاظ فرهنگی و دینی نیز فعالیت‌هایی انجام دهند به عنوان مثال برگزاری جلسات گفتگوی صمیمانه با موضوع‌های مورد نیاز نسل جوان امروز و برگزاری نماز جماعت و دیگر برنامه‌های فرهنگی در حاشیه مسابقات از جمله مهمترین برنامه‌های ما به شمار می‌رود.



وی عنوان کرد: در پایان از تلاش‌های مجتبی برقعی سرپرست تیم که بسیار زحمت کشیدند کمال تشکر را داریم و همچنین از مسئولان هلال احمر اردکان که با در اختیار قرار دادن خوابگاه و امکانات مورد نیاز تیم، میزبانی خوبی از جوانان هلال احمر قم انجام دادند.

