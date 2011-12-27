  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها مربوط به 5 ماه قبل است

تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها مربوط به 5 ماه قبل است

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اعلام اینکه بدهی بیمه ها به داروخانه‌ها فقط تا مرداد ماه تسویه شده است، گفت: ما از صندوقهای بیمه خواسته زیادی نداریم بلکه فقط از آنها درخواست می‌کنیم که طبق قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد رهنمای چیت ساز افزود: این صندوقها باید در فاصله دو هفته پس از فروش دارو 60 درصد از مطالبات داروخانه‌ها را بپردازند این در حالی است که آنان فقط تا مرداد ماه، بدهیهای خود را به داروخانه‌ها پرداخت کرده‌اند. این کار باعث کاهش گردش مالی داروخانه‌ها می‌شود و بر عملکرد شرکتهای پخش و صنعت دارویی نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

وی درباره مشکلات صنایع دارویی اظهار کرد: پیش از این کارخانجات داروسازی برای تهیه مواد اولیه LC باز می‌کردند اما در حال حاضر آنان مجبور هستند با ارز آزاد به صورت حواله‌ای مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند و این کار باعث وارد شدن فشارهای اقتصادی به این کارخانجات شده است.

رهنمای چیت ساز در پایان با اشاره به داروهای تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: گاهی اوقات مردم این داروها را از داروخانه‌ها مطالبه می‌کنند و صاحبان داروخانه‌ها سردرگم می‌شوند و زمانی که تحقیق می‌کنند متوجه می‌شوند این داروها از جمله محصولات تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مردم به تشخیص خود این داروها را مصرف می‌کنند و این در حالی است که این محصولات ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. بنابراین از مسئولان وزارت بهداشت درخواست می‌کنیم تا تمهیدات بیشتری برای برخورد با تبلیغ کنندگان این داروها بیندیشند.

کد مطلب 1494583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها