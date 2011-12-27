۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

اعتصاب پزشکان هندی/ مرگ 60 بیمار و بازداشت 410 نفر

در جریان اعتصاب پزشکان هندی در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی 60 بیمار جان خود را از دست داده و بیش از 410 پزشک بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "پی تی آی" هندوستان، در پی اعتصاب شش هزار و 400 پزشک در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی و دستمزدها، بیش از 60 بیمار در شهر "راجستان" در شمال هندوستان جان خود را از دست دادند.

پزشکان خواستار بهبود شرایط کاری خود بوده و در جریان این اعتصاب بیش از 410 پزشک بازداشت شدند.

گفته می شود که پزشکان دولتی هند با دارا بودن 15 یا 16 سال سابقه ماهانه 720 دلار دریافت می کنند و با جود رتبه پزشکان پس از شش یا حداکثر 18 سال فعالیت افزایش می یابد اما حدود 264 پزشک دولتی هستند که در سالهای اخیر ارتقای مقام دریافت نکردند.

