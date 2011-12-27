نظر نهایی مسئولان در مورد تقسیمات کشوری طرقبه شاندیز اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نکاحی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اظهار تأسف از مواضع تعدادی از اعضای شورای شهر مشهد در خصوص مصوبه هیئت دولت در مورد شهرستان شدن طرقبه شاندیز اظهار داشت: شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز در جلسه فوق‌العاده خود ضمن اعتراض شدید، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

وی یا بیان اینکه با گذشت سه سال از تشکیل شهرستان جدید و انتزاع طرقبه و شاندیز از مشهد تأکید کرد: با وجود ابلاغ رسمی مرز شهرستان توسط استاندار سابق خراسان رضوی هنوز استانداری در مورد مرز شهرستان جدید با مشهد به صورت قاطع و رسمی اعلام نظر نکرده است.

نکاحی افزود: البته به لحاظ قانونی و از دیدگاه ما مرز تقسیمات کشوری همان مرز بخش قدیم است

رئیس شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز گفت: استانداری خراسان رضوی به عنوان عالی‌ترین جایگاه سیاسی و اجرایی استان باید در این رابطه وارد عمل شود و مانع ایجاد فضای تنش‌زا بین مسئولان مشهد و طرقبه شاندیز شود زیرا به هیچ وجه اینگونه نظرات زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

نکاحی ضمن ابراز گلایه از صدا و سیمای استان در انعکاس یک‌سویه اخبار مربوطه تصریح کرد: صدا و سیما استان رسالتش بیان حقایق و واقعیت هاست نه اینکه با پرداختن به موضوعی که فقط نفع شهرداری مشهد در آن است سبب ایجاد بدبینی نسبت به رسانه ملی شود.

وی تأکید کرد: با قاطعیت می‌گویم که پرداختن به این مسائل بدون آگاهی و اطلاع و فقط با تکیه بر اظهارات تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد جو عمومی را به سمت تشدید اختلافات و ایجاد نا امنی روانی و تشویش افکار عمومی سوق می‌دهد.